Aida Victoria Merlano anunció que se convirtió en la presidenta de importante equipo de torneo creado por Gerard Piqué

La empresaria e ‘influencer’ barranquillera Aida Victoria Merlano nuevamente es tendencia en redes sociales tras anunciar que ahora hace parte de la Queens League, el torneo de fútbol creado por el exfutbolista Gerard Piqué y su amigo Ibai Llanos.

A través de sus redes sociales, Merlano indicó que es la presidenta del equipo de fútbol ‘Galácticos del Caribe’ de República Dominicana, según también informó el medio el Heraldo.

“Me siento pequeña enfrentada a un mundo que no conozco, con opiniones que golpean sin saber si uno de esos golpes me noquee, abrumada, llena de miedo, miedos reales, miedos que sí son posibilidad. Lanzarme sin saber qué me espera también tiene la probabilidad de que nada contenga mi caída. Supongo que de eso se trata la vida”, indica en un video.

Sin embargo, la barranquillera se refirió a la oportunidad como una forma de empoderamiento y de superación de miedos.

“Toda subida por lógica ya de por sí supone la gravedad en contra. Aun así, aprendimos a subir, aprendimos a volar. ¿Qué sería de las grandes recompensas si no hubiese valientes dignos de ellas?, ¿Y qué sería de los relatos si en este mundo abundaron cobardes? Mientras algunos esperan que baje la marea a otros nos toca hacernos más fuertes para aprender a nadar en ella”, agrega.

Dicha noticia no pasó desapercibida en redes sociales, pues hubo quienes criticaron la decisión mientras que otros aprovecharon para felicitarla por esta nueva oportunidad.

“La mejor presidenta y no pienso discutirlo con nadie”, “La metieron solo para joder a su exnovio”, “Aquí no sabemos de fútbol, pero si sabemos apoyar cuando se quiere superar un miedo” y “Ella ni sabe a qué va”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Es de señalar que la creadora de contenido ha sido tendencia durante los últimos meses por el caso de fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien fue condenada por actos de corrupción electoral.

El pasado jueves 21 de marzo un juez aumentó a 13 años y 8 meses de cárcel la condena contra Aída Victoria Merlano, hija de la excongresista colombiana Aída Merlano.

El Tribunal de Bogotá ordenó su captura por la participación en la planeación y ejecución de la fuga de su madre. Asimismo, se le negó la prisión domiciliaria, lo que cambia por completo la decisión tomada en la última audiencia.

Ante la decisión judicial, Aida Victoria reaccionó en sus historias de Instagram y aseveró que le parece injusta la decisión y que seguirá en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia del veredicto sobre su caso.

“Yo sé que parece absurdo (yo todavía no lo creo), pero la condena del tribunal sí fue por 13 años de prisión sin derecho a casa por cárcel. Es una condena injusta, pero me permitieron estar en libertad hasta que la corte decida”, señaló la influenciadora.

Además, agradeció a su abogado por el trabajo realizado y señaló que seguirán dando la pelea hasta que se haga justicia.