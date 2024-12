Ángel Di María se sincera sobre su relación con Diego Maradona: “para mí es Dios, es como mi segundo papá”

Uno de los jugadores más importantes en los últimos años en la historia del fútbol argentino ha sorprendido al mundo revelar lo que significa para él y su carrera la figura del famoso futbolista Diego Armando Maradona.

El extremo del Benfica, Ángel Di María, recientemente confesó que para él Maradona es “un Dios” porque siempre lo apoyó en los momentos difíciles y le dio consejo cuando los necesitó.

En una entrevista con el medio DSports Radio, ‘El Flaco’ Di María señaló que: “Diego (Maradona) para mí es dios. Es como mi segundo papá, lo es todo”.

“Me bancó en las peores, siempre creyó en mí, siempre estuvo para darme un consejo. Las anécdotas de cuando venía a la pieza a la madrugada y se ponía a charlar”, añadió.

El ‘Fideo’ también reveló que el eterno ‘10’ de la ‘albiceleste’ también le ayudó antes de tener que enfrentar la final de la Copa América de 2021:“le pedí una mano, hice el gol y se ganó con ese gol. A partir de ahí, lo tuve como si fuese un dios”.

Di María se refiere al apoyo de Maradona en los momentos difíciles, a cuando era duramente criticado por las lesiones que tuvo en momentos claves y cuando presentó un pequeño tiempo de bajo rendimiento.

El extremo de la Selección Argentina comentó en la entrevista que en la Finalissima también le pidió consejo, así como también lo hizo en la final del mundo.

“Hay un video que salió que no yo me di cuenta de que le agradecí. Estuvo en los momentos duros, me bancó y siempre sentí ese cariño de papá hacia un hijo. Hasta el día de hoy, cuando habló con Claudia o cuando mi mujer habla con las hijas, recordamos esos momentos. Claudia me decía que me quería como un hijo, que me defendía”, puntualizó.

El ‘Fideo’ también habló sobre Messi y lo que significa haber jugado con el capitán de la ‘albiceleste’.

Di María aseveró que ve a Messi como “el mejor de la historia, más alto que eso es imposible llegar y todos los demás están escalones muy por debajo de él”, añadió el futbolista, de 36 años, quien también afirmó que “es difícil decir que es un jugador de elite, pero creo que Leo te da todo eso”.

“Lo que uno quiere ser como jugador. Elite es estar en lo más alto de todo. De Leo dije todo, fue lo mejor que me pasó en mi carrera, como seguramente para otro fue jugar con Diego”, agregó.

El ‘Fideo’ Di María también recordó el Mundial de Qatar 2022, ya que, en un 18 de noviembre, pero de hace dos años, los argentinos dirigidos por Lionel Scaloni se coronaron como campeones del mundo.