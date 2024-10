Arturo Vidal estalló contra Gareca por no convocarlo junto a otros de la "generación dorada" de Chile para los partidos contra Colombia y Brasil

A pocos días de que se lleven a cabo las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, ya se conocieron algunas listas de convocados de varias selecciones, como es el caso de Argentina, Brasil y Chile.

Sin embargo, algunas listas de convocatorias parecen no ser del agrado de todo el mundo, como es el caso del futbolista chileno Arturo Vidal, quien se desahogó y apuntó contra Ricardo Gareca por su decisión de no llevar a ninguno de la ‘generación dorada’ del combinado nacional a la doble fecha FIFA.

Previo al partido contra Brasil y Colombia, Vidal no se guardó nada contra el entrenador de ‘La Roja’ durante una rueda de prensa, en la que fue consultado por los periodistas sobre cómo ve a la selección en la actualidad.

El ‘King Arturo’ lamentó que Gareca no lo hubiera convocado ni a él ni a otros experimentados jugadores que llevaron al combinado nacional a ganar la Copa América en su edición 2015 y Centenario en 2016.

“Yo, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, debemos estar en la Selección; la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes”, empezó diciendo el mediocampista.

Vidal añadió en su intervención: “No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Es Brasil y Colombia. Te estás arriesgando a quedarte afuera de otro Mundial. ¿Por qué la gente no lo dice? ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? Eso es lo que molesta y ustedes (los periodistas) no lo dicen”.

El futbolista del Colo Colo continuó su descargo preguntando si es que existe un jugador mejor en su posición o en la de los otros de la ‘generación dorada’ que no fueron convocados por el argentino.

“¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o los mismos partidos que yo? No hay”, explicó.

Y pese a que se alegra por los futbolistas jóvenes que fueron convocados, considera que, si el objetivo “es tirar las Eliminatorias a la basura”, entonces se puede tomar ese camino de no llamar a ninguno de los experimentados.

“No hay ni uno de los que han tenido experiencia. Los más jóvenes, me alegro por ellos, la selección es un sueño, pero hay que saber en qué momento. Si quieres proyectar y tirar a la basura estas eliminatorias, bien, prueba, pero todavía hay chances de ir al Mundial”, afirmó.

“La selección está mal, todos sabemos que está mal”, añadió el futbolista, de 37 años, durante la conferencia de prensa previa al partido que enfrenta el Colo Colo este jueves contra Universidad Católica.

Un periodista le preguntó si tuvo comunicación con el entrenador argentino, a lo que Vidal simplemente respondió: “nunca me dijo, nadie me llamó. Cinco minutos hablé con él y nunca más volvía a hablar con él”.

No es la primera vez que Arturo crítica el proceso y el manejo que le ha dado Gareca al combinado chileno, pues hace unas semanas arremetió asegurando que está “inventando” con la selección.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de streaming Kick, el futbolista del Colo Colo aseguró que el técnico argentino solamente “inventa” con la selección, ya que considera que el “fútbol es muy sencillo”.

“¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino. Tiene que dejar de inventar, el fútbol es muy sencillo. Lo peor es que nos vemos mal con estos huevones que les ganamos dos copas. Después ganaron todo, les sirvió perder con nosotros”, aseguró el jugador, de 37 años.

Ante sus palabras, algunos argentinos han reaccionado, entre ellos, el exfutbolista argentino Óscar Ruggeri, quien señaló que “estas son declaraciones porque no lo llamó. Pero es increíble, es de locos porque él estaba lesionado”.

“En contra de mi amigo, yo lo voy a defender siempre. Este (Arturo) que me importa a mí lo que dice. El flaco (Gareca) es un entrenador que está toda la vida mirando partidos, viajando para acá para ver una cosa otra cosa”, afirmó.

“¿A vos te parece que las condiciones en las que está Chile? Hace dos mundiales que no van”, aseguró el exfutbolista, quien también aseveró: “No le puedes decir huevón al entrenador de tu selección”.

“Es todo para Gareca, ahora más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país, ‘ese huevón no mira’, es un jugador en actividad, no está fuera, todavía puede ser convocado”, añadió.