Así fue el emocionante regresó de Neymar a las canchas tras más de un año de ausencia

Una larga espera se dio luego de que Neymar, una de las más grandes figuras del mundo fútbol, tuviera que alejarse de las canchas debido a una lesión de una rotura de ligamento cruzado interior y el menisco de la rodilla izquierda que sufrió durante el partido por Eliminatorias Sudamericanas que enfrentó Brasil contra Uruguay.

Pues el mundo del fútbol vuelve a sonreír porque la espera para poder ver al astro brasileño otra vez en el campo de juego tras más de un año fuera terminó, porque este lunes Neymar ingresó para defender los colores del Al Hilal.

En la jornada 3 de la Champions League de Asia, el Al Hilal se enfrentó cara a cara contra el Al Ain, un partido que terminó en el que el equipo del ‘10’ de la ‘verdeamarela’ terminó ganando con un apretado 5-4.

Los goles del Al Ain se dieron por cuenta de Soufiane Rahimi, quien marco triplete en el minuto 39, 67 y desde el punto penal en el 90+6, mientras que el cuarto tanto llegó por cuenta de su compañero Mateo Sanabria en el minuto 63.

Los goles del Al Hilal se dieron gracias a Renan Lodi en el minuto 26, Sergej Milinkovic en el 45+2, los otros tres tantos estuvieron a cargo de Salem Al-Dawsari, quien se fue con su hat-trick en el minuto 45+5, 65 y 75 del partido.

VEA TAMBIÉN El provocador mensaje de la bielorrusa Aryna Sabalenka tras arrebatarle el número uno del mundo a la polaca Iga Swiatek o

Pese a que el partido estaba siendo muy emocionante, la realidad es que los aficionados estaban a la espera del ingreso de Neymar, quien entró al campo de juego en el minuto 76 del partido portando la camiseta del 10.

El astro brasileño fue recibido por los aficionados con una gran ovación en su vuelta al campo de juego para portar los colores del equipo, con el que solo había disputó cinco partidos antes de su lesión.

Los usuarios reaccionaron a su regreso diciendo que se alegran de la vuelta del delantero, de 32 años, que era extrañado tanto en su club como en la selección de Brasil.

“Se alegra el esférico”, “Revivió el balompié”, “Sonríe la pelotita”, “Volvió el señor futbol”, “Este si es crack”, “Hoy el fútbol es un poquito mejor que ayer”, “Está de vuelta el último bastión del buen fútbol” y “Volvió el rey sin corona”, son algunos de los comentarios.

Horas previas al partido, Neymar publicó una foto de él portando la camisera del Al Hilal junto con el mensaje: “Feliz de volver a sentir esta sensación, las mariposas en el estómago antes del partido siempre son geniales. ¡Que sea un regreso saludable! Que Dios nos bendiga y nos proteja”.

Y en las últimas horas, en un emotivo video publicado en YouTube por la agencia ‘NR Sports’, el delantero habló sobre su lesión y lo que significó para él estar tanto tiempo alejado de las canchas y el deporte que tanto ama.

El futbolista recordó el momento buen momento que estaba viviendo en su carrera en ese entonces, antes de la lesión, asegurando que “nunca imaginé que superaría el número de goles de Pelé en la selección nacional. Nunca lo imaginé en mi vida”.

“Estaba viviendo un momento maravilloso en mi vida. Porque este objetivo, mi llegada a Al Hilal, el nacimiento de mi hija. Todo se estaba sumando para compensar un gran año, pero entonces esto sucedió (la lesión)”, agregó.

El futbolista brasileño, de 32 años, reveló que en el momento de su lesión durante el partido portando los colores de la ‘verdeamarela’ en las eliminatorias sintió “un dolor enorme y ya sabía que era en serio”.

Entre lágrimas, el exdelantero del Barcelona confesó que: “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Cada día que estoy alejado es un día de sufrimiento. Eso es lo que más me duele, sufro cada día”.

Sin embargo, Neymar hizo énfasis en la fortaleza que tiene para poder superar cada una de las lesiones a las que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera como futbolista, diciendo que: “Cada vez que me he lesionado he vuelto, y nunca lo hago a medias”.