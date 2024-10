Así fue el encuentro entre James Rodríguez y Johan Mojica en la derrota del Rayo Vallecano ante el Mallorca

Este domingo 20 de octubre se llevó a cabo el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Mallorca por la 10 jornada de La Liga de España.

El encuentro, que se disputó en el Estadio de Son Moix, terminó con la victoria para los 'Bermellones' que vencieron 1-0 a los 'Franjirrojos'.

El único gol del partido llegó al minuto 75' gracias a la anotación de Vedat Muriqi tras un tiro de esquina cobrado por Dani Rodríguez.

El encuentro fue de gran interés en Colombia debido a la actuación de Johan Mojica, quien juega en el Mallorca, y de James Rodríguez, que esta temporada se unió al Rayo Vallecano.

En el caso de Mojica, el defensa fue titular y pudo disputar el partido desde el comienzo. Mientras que Rodríguez ingresó al terreno de juego para disputar la última media hora.

Pero más allá de la rivalidad, un momento marcó la previa del encuentro y fue cuando los colombianos compartieron un instante en el que quedó en evidencia el patriotismo y la amistad entre ambos.

Es de mencionar que James Rodríguez se unió al Rayo Vallecano luego de su destacada participación en la Copa América, en la que fue elegido como el 'Mejor jugador' del torneo y donde la Selección Colombia fue subcampeona tras caer frente a Argentina.

El debut con el club español tuvo lugar el 16 de septiembre ante el Club Atlético Osasuna por la quinta jornada de La Liga de España.

Rodríguez, quien regresó al campeonato español después de cuatro años de su salida del Real Madrid, tuvo sus primeros minutos con los 'Franjirrojos' en el minuto 86 cuando saltó del banquillo a la cancha.

En ese entonces, los hinchas y seguidores del equipo se mostraron algo en desacuerdo con las directivas por no colocar a debutar a James como titular. Dicho descontento se ha mantenido, ya que a la fecha el colombiano no ha logrado ser titular con el club.

Antes del partido ante el Mallorca, el técnico Íñigo Pérez se refirió a la titularidad del mediocampista de 33 años y argumentó que se debe a que “elije unos jugadores para ganar los partidos que cree que son los mejores”.

“Me puedo equivocar, puede haber gente en desacuerdo, lo acepto. Todos sabemos el nivel que tiene él y como juega con su Selección. Lleva poquito tiempo en el Rayo y yo elijo los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, no significa que él no me pueda acercar, pero yo tengo que tomar decisiones”, dijo.