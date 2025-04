Taliana Vargas, ex virreina universal, viajó a Roma para despedirse del papa Francisco e hizo un gesto por todos los colombianos creyentes

Miles de personas colmaron la plaza vaticana de San Pedro y las calles aledañas para acompañar el funeral del papa Francisco, dijo la policía italiana.

"Alrededor de una hora antes del inicio de la ceremonia, la plaza de San Pedro está cerca de llenar su capacidad de 40.000 personas. Se estima que 100.000 personas ya están presentes en Via della Conciliazione", la avenida que conduce al Vaticano, y las calles circundantes, indicó.

Entre las personas asistentes al funeral del sumo pontífice estuvo la colombiana Taliana Vargas, ex Virreina del Miss Universo en 2008, quien llegó a Roma a despedirse del fallecido papa y a llevar las intenciones de los fieles creyentes que le escribieron.

“Me preguntaba qué hago acá? y entendí que no vine a despedirme sola del santo que retumbó en mi corazón si no que vine a dejarle a sus pies todas sus intenciones del alma. Me siento un instrumento, y saben, es de las mejores sensaciones de la vida. No obrar para mí, obrar para otros. Ufff que liberación, Eso es lo que es ser una peregrina”, escribió la actriz de la recordada novela ‘Chepe Fortuna’.

Además, agregó que ella iba a asistir al jubileo, un evento que se da cada 25 años en la iglesia católica, según contó la mujer, y coincidió con el funeral de Bergolio, por lo que aprovechó para asistir al funeral.

“Las Diosidencias pasan cuando uno se dispone abrir el corazón. Tenía este viaje programado a Roma hace varios meses para vivir la experiencia del jubileo y coincidió con el adiós del papa Francisco”, comentó Taliana.

Por medio de sus historias de Instagram, la exmodelo documentó lo que vivió en la despedida del papa: “Tres horas después y acá seguimos… Son ríos de gente, hay delegaciones de todas partes del mundo para despedir al santo papa Francisco, yo tengo que compartir lo que se vive en estos momentos en Roma, somos millones de peregrinos aquí”.

Por último, mostró que dejó las peticiones que le hicieron sus seguidores al papa Francisco y agregó que oró por cada uno de ellos durante su travesía.

“Gracias por la confianza. Cada una de sus intenciones fue entregada a los pies del papa y la puerta santa”, añadió.

El féretro del papa Francisco llegó a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma para ser sepultado, es el primer sepelio de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903.

La inhumación se dio durante una ceremonia íntima presidida por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, en presencia de familiares del jesuita argentino, precisó el Vaticano.