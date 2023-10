Así fue el gol de ‘vaselina’ de otro planeta en un entrenamiento con el que Messi despeja dudas sobre su condición física

El delantero argentino Lionel Messi protagonizó una jugada en medio de un entrenamiento de la Selección de Argentina que, por fortuna, quedó registrada en un video captado desde un costado de la cancha en donde se encontraba el equipo suramericano.

Messi anotó un gol mediante un globo en lo que en el lenguaje futbolístico se conoce como una ‘vaselina’.

La anotación, de ‘otro planeta’, se dio tras una serie de amagues y gambetas del delantero argentino quien, además, para hacer la 'vaselina' elevó el balón a varios metros de altura en una jugada que venció al portero rival.

Con ese golazo Messi envía un mensaje a Paraguay y Perú, las selecciones rivales de Argentina en la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, sobre su condición física luego de que fuera apartado de algunos partidos en su club, el Inter Miami.

El futbolista argentino Lionel Messi no ha jugado con el Inter Miami luego de que tuviera que salir adolorido del campo en el partido en el que su club se enfrentó, el pasado 20 de septiembre, al Toronto en un juego de la Major League Soccer (MLS) que reúne clubes de Canadá y Estados Unidos.

Pese a ello, Messi fue convocado para la doble fecha de las Eliminatorias que se juega este jueves y el próximo martes 17 de octubre.

Al ser interrogado sobre la condición física de Messi, el director técnico del Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, afirmó hace una semana que el argentino se encontraba “cada vez más cerca de un entrenamiento normal”. “Por eso es que lo vamos evaluando en el día a día”, explicó.

Recientemente, el medio La Nación de Argentina indicó que Messi no tiene una lesión grave pero que el problema existente se da por cuenta de una cicatriz de una vieja herida en el isquiotibial de la pierna derecha que le genera dolor.

Messi estaría en ese sentido expuesto a una lesión grave, que lo marginaría un largo tiempo de las canchas, en caso de que la cicatriz se abriera.

Este jueves además del partido entre Argentina y Paraguay, se vivirán los partidos Colombia vs. Uruguay, Bolivia vs. Ecuador, Chile vs. Perú, y Brasil vs. Venezuela.

Los partidos del próximo martes, entre tanto, serán Perú vs. Argentina, Paraguay vs. Bolivia, Venezuela vs. Chile, Ecuador vs. Colombia, y Uruguay vs. Brasil.