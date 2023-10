Así anunció Lionel Messi el lanzamiento de una serie animada que se inspira en su carrera deportiva

El futbolista argentino Lionel Messi anunció que su marca personal “Leo Messi Management” colaborará junto con Sony Music Entertainment y Sony Pictures Television Kids en una serie animada.

A través de su cuenta de Instagram, la 'Pulga' compartió un corto video en el que anuncia la producción audiovisual que lleva por nombre "Messi and the Giants" (Messi y los Gigantes).

En la grabación se puede apreciar al 10 de la selección argentina en el campo de juego pateando una pelota que genera una transición a lo que sería el adelanto de la serie.

En esta se ve a un Messi de alrededor de 12 años que realiza jugadas con un balón dorado que cobra vida en medio de una estética similar a la de un videojuego.

Aunque no se revelaron muchos detalles sobre la trama y la idea de producto, el futbolista solo aseguró en la descripción de la publicación que el trabajo va en progreso.

Al finalizar el video, se logra apreciar los nombres de las compañías involucradas como Leo Messi Management, Sony Music, Sony Pictures Television Kids y Atlantis Animations, que estaría a cargo de los trabajos de animación.

Según reveló el portal Tv Laint, la serie contará con música original de artistas y compositores de Sony Music Entertainment y estará enfocada para el público infantil y juvenil.

"Estamos encantados de presentar Messi and the Giants en MIPCOM, el mercado global de contenidos de entretenimiento (...) con nuestros socios de Sony Pictures Television Kids, no podemos esperar para compartir la visión y dirección creativa detrás de esta inspiradora serie con el apoyo total de Leo y su increíble equipo", afirmó Fernando Cabral, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Negocios de Sony Music Entertainment para la región Latino-Iberia.

Por su parte, Joe D'Ambrosia, vicepresidente ejecutivo y director general de Sony Pictures Television Kids, destacó que “el fútbol es el único deporte en todo el mundo que puede inspirar emoción y conexión de la misma manera que lo hace la narración de historias”.

Asimismo, añadió que esta producción audiovisual será especial porque “se centra en los mismos principios del buen espíritu deportivo”.

Lionel Messi es considerado uno de los deportistas más importantes del fútbol por su desempeño en importantes clubes a nivel global. Además, por ser el único deportista del mundo que ha ganado siete Balones de Oro y seis Botas de Oro.

En la actualidad se encuentra jugando con el Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS) en donde su partido de debut se convirtió en el encuentro de fútbol más visto de la historia de la televisión estadounidense.

Recientemente se coronó como campeón del mundo junto a Selección de Argentina en el Mundial de Qatar.