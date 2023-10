'Canelo' Álvarez venció a Charlo en Las Vegas y retiene su título de peso supermediano: "nadie puede ganarme"

La estrella del boxeo mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez venció la noche del sábado 30 de septiembre, por decisión unánime, al estadounidense Jermell Charlo y conservó sus títulos del peso supermediano 168 libras - 76,2 kg, obteniendo así el triunfo número 60 de su carrera.

Álvarez defendió por tercera vez sus cinturones de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional) frente a Charlo que peleó dos categorías por encima del superwelter 154 libras - 69,8 kg, del que también es campeón indiscutido.

Ovacionado por cerca de 20.000 aficionados, el mexicano, de 33 años, hizo su aparición esta vez acompañado de la música de los raperos Santa Fe Klan y Tornillo, y en el ring, controló de principio a fin el combate por lo que los jueces le otorgaron el triunfo con tarjetas de 119-108, 118-109 y 118-109.

"Soy un peleador fuerte siempre, soy un hombre fuerte, nadie puede ganar a este 'Canelo'", declaró el boxeador sobre el ring del T-Mobile Arena en Las Vegas, donde contó además cómo se preparado para el combate: “trabajamos durante tres meses en el ring, en las montañas, sin mi familia, porque sigo amando el boxeo. El boxeo es mi vida".

El mexicano también se refirió a su compañero de cuadrilátero el estadounidense Charlo, "trabajamos para castigarle el cuerpo. Sabemos que es un gran peleador, que sabe moverse en el ring".

Aunque llegó a mandar a la lona a su rival en el séptimo asalto, Álvarez manifestó que no le decepcionó alargar su sequía de dos años sin triunfos por nocaut: "me siento bien. Por eso es que peleamos 12 asaltos. Si no lo noqueo, tengo dos asaltos más para demostrar que soy el mejor".

'Canelo' se mantiene como campeón indiscutido del supermediano desde su victoria ante el estadounidense Caleb Plant en noviembre de 2021, su último triunfo por nocaut.

Con este triunfo llega a 60 victorias, 39 por nocaut, con 2 empates y 2 derrotas, sin embargo, confirmó que va por más, pues volverá a subir en la tradicional fecha del 5 de mayo.

"Pelearé contra quien sea, no me importa", señaló antes de dejar paso a Charlo y reconocerle como "un gran peleador".

Por su parte, el boxeador de Luisiana, hermano gemelo del también boxeador Jermall Charlo, se resintió de su inactividad, ya que la última vez que subió al ring fue en su victoria de mayo de 2022 ante el argentino Brian Castaño, en la que se apropió del último cinturón superwelter que le faltaba.

"Siento que no fui yo hoy. Se pudo sentir la diferencia en el peso, subí 14 libras (6,3kg)", dijo Jermell Charlo, que se quedó con un registro 35-2-1.