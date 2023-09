Caos en el fútbol italiano: hinchas incendiaron el estadio de su máximo rival

El fútbol italiano se encuentra en el foco de los principales medios en el mundo luego de que los hinchas de un equipo del ascenso incendiaron el estadio de su máximo rival tras perder en el clásico encuentro.

Se trata de los aficionados del Fogggia Calcio, quienes le prendieron fuego al estadio Erasmo Iacovone luego de que su equipo perdiera, 2-0, contra el Taranto en la primera jornada de la Serie C.

De acuerdo con el medio local, ‘La Gazzetta dello Sport’, gran parte del estadio, exactamente el ala sur, quedó “inutilizable”.

El medio reseñó también que el incendio inició por el fuego que se produjo producto de una bomba de humo que impactaron contra materiales de plásticos y rollos de alquitrán que estaban almacenados debajo de las gradas.

Según lo informado, cerca de 250 hinchas que fueron al encuentro del Foggia vs. Taranto, comenzando los desmanes arrojando piedras al cuerpo de bomberos que llegaron al lugar para poder aplacar el fuego.

Tras varias horas de trabajo, el cuerpo de bomberos pudo controlar el incendio y evitaron que las llamas pudieran llegar a la tribuna central.

No obstante, el humo y el incendio fueron tan graves que todo el estadio tuvo que ser evacuado, así como también se solicitaron que las ruedas de presa se hicieran después de que se lograran contener las llamas.

Las autoridades locales informaron que la Policía acompaño a la hinchada del Foggia hasta las afueras de la ciudad para que evitaran continuar los altercados y los desmanes con los aficionados del Taranto.

La Policía constató que algunos de los responsables del incendio ya fueron identificados, gracias a los videos de las cámaras de seguridad.

Fabiano Marti, concejal de política de la ciudad de Taranto, condenó lo ocurrido por parte de los hinchas del Foggia, quienes abandonaron el recinto mientras gritaban: “Y no hay más, el Iacovone ya no existe”.

El funcionario local confirmó que no se registraron heridos y que lo sucedido demuestra que “Esto no es deporte, esto no es animar, es simplemente tanta ira, tanta tristeza”.

Por su parte, los dirigentes del Foggia se pusieron en disposición de las autoridades locales y emitieron un comunicado en el que expresaron que “Foggia Calcio está junto a Taranto FC y la ciudad de Taranto por lo ocurrido ayer por la tarde en el Iacovone”.

“Esperamos que las investigaciones, que ya han comenzado, aclaren inmediatamente la naturaleza del incendio que se produjo y que, si hay intención, los responsables sean castigados. Foggia está disponible para colaborar con los organismos competentes”, continuó diciendo el club italiano.