Caso Luis Rubiales: futbolista español renuncia a la selección de fútbol hasta que "este tipo de cosas cambien" y "no queden impunes"

Borja Iglesias, delantero del Real Betis y de la Selección de fútbol de España, anunció que no volverá a jugar en el combinado nacional tras la decisión de Luis Rubiales de no dimitir a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), todo esto en medio del escándalo del beso “no consentido” que le dio a la futbolista Jennifer Hermoso durante la premiación de la final del Mundial Femenino.

Según dijo el futbolista a través de su cuenta de Instagram, “vestir la camiseta de la Selección Española ha sido una de las cosas más grandes que le ha sucedido durante su carrera”, pero que no contempla usarla en algún momento sí actos como el de Rubiales no cambian y no quedan impunes.

“No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, afirmó.

Por otra parte, Iglesias indicó que se encuentra “triste y decepcionado” por los recientes hechos y la decisión de Rubiales de no dejar su cargo.

“Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”, agregó.

Cabe destacar que este viernes la delantera de la Selección de España desmintió la versión dada por el presidente de la RFEF, quien aseguró que el polémico beso fue consentido.

Durante una reunión de emergencia de la federación, Rubiales afirmó que no iba a dimitir de su cargo, cuestionando que si un pico consensuado era suficiente para sacarlo del cargo. Además, indicó que luchará “hasta el final”.

Ante estas declaraciones, Jenni Hermoso salió en defensa propia desmintiendo las palabras de Rubiales por medio de un comunicado en el que dejó en claro que nunca consintió el acto tras el triunfo del equipo nacional.

“Si bien es cierto que no deseo interferir en los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a informar que las palabras del señor Luis Rubiales al explicar el lamentable incidente son categóricamente falsas y forman parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado”, dijo Rubiales.