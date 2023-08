"Me sentí vulnerable y víctima de un acto impulsivo": Jenni Hermoso negó que el beso con Luis Rubiales haya sido consentido

Este viernes la delantera de la Selección de España, Jenni Hermoso, desmintió la versión dada en las últimas horas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien aseguró que el polémico beso que le dio a la deportista tras el triunfo de España en la Copa Mundial Femenina fue consentido por la jugadora.

Durante una reunión de emergencia de la federación de fútbol, Rubiales afirmó que no iba a dimitir de su cargo y añadió durante el encuentro que “¿Un pico consensuado es suficiente para sacarme de aquí? Lucharé hasta el final”.

Además, el jefe de la RFEF explicó que el beso en la boca que le dio a la jugadora, de 33 años, fue completamente consentido por la futbolista española.

"Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas", afirmó Rubiales.

Ante estas declaraciones, Jenni Hermoso salió en defensa propia desmintiendo las palabras de Rubiales por medio de un comunicado en el que dejó en claro que nunca consintió el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol le dio tras el triunfo del equipo nacional en el Mundial Femenino de Fútbol Australia-Nueva Zelanda 2023.

Por medio de cuenta de Instagram, la futbolista inició su comunicado diciendo: “Después de lograr uno de los objetivos más importantes de mi carrera deportiva y después de unos días de reflexión, quiero agradecer sinceramente a mis compañeros, afición, seguidores, medios de comunicación y a todos los que han hecho realidad este sueño; Su trabajo y apoyo incondicional fueron parte fundamental para ganar el Mundial”.

Hermoso añadió que la oportunidad de celebrar el triunfo que obtuvo con la Selección de España tras coronarse como las campeonas del mundo se vio manchado por el polémico beso que le dio Rubiales y que, “si bien es cierto que no deseo interferir en los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a informar que las palabras del señor Luis Rubiales al explicar el lamentable incidente son categóricamente falsas y forman parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado”.

“Quiero dejar claro que en ningún momento se produjo la conversación a la que se refiere el señor Luis Rubiales en su discurso y, sobre todo, su beso fue alguna vez consensual. Quiero reiterar como lo hice antes que no como este incidente”, añadió.

La delantera también explicó en su comunicado que la situación la ha impactado dadas las celebraciones “que se estaban llevando a cabo en estos momentos” y que “con el paso del tiempo y luego de profundizar un poco más en esos sentimientos iniciales, siento la necesidad de denunciar este incidente porque creo que ninguna persona en ningún trabajo, deporte o entorno social debe ser víctima de este tipo de conductas no consensuadas”.

“Me sentí vulnerable y víctima de un acto impulsivo, sexista y fuera de lugar, sin ningún consentimiento de mi parte. En pocas palabras, no fui respetada”, puntualizó.

Jenni Hermoso, de 33 años, hizo énfasis en que le pidieron que hiciera una declaración conjunta para aliviar la presión sobre el presidente, pero en ese momento lo único que tenía en mente era “disfrutar con mis compañeros del hito histórico alcanzado”.

“Por ello, siempre transmití a la RFEF y a sus distintos interlocutores, así como a medios y personas de mi confianza, que no haría ninguna declaración individual ni conjunta sobre este asunto, al entender que hacerlo tomaría aún más protagonismo. Lejos de un momento tan especial para mis compañeros y para mí”.

En el escrito, la jugadora acotó que incluso la RFEF ha presionado a gente de su entorno para que diera testimonio a favor de Rubiales que “poco o nada tenían que ver con mis sensaciones”.

La futbolista agregó que: “Como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora. Este tipo de incidentes se unen a la larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años, por lo que este hecho, en el que me he visto involucrado, es solo la gota que colma el vaso”.

“Actitudes como estas han sido parte del día a día de nuestra selección durante años. Por ello, quiero reforzar la posición que tomé desde el principio, considerando que no tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad”.

Hermoso aseguró que en ningún caso puede ser su responsabilidad tener que asumir las consecuencias de transmitir algo en lo que ella no cree, además, añadió que si bien es ella la que expresa las palabras “son todas las jugadoras de España y del mundo las que me han dado fuerza para salir con este comunicado”.

Por ello, explicó que ante la incapacidad que ha tenido la RFEF de reconocer los errores cometidos y asumir las consecuencias, tomó la decisión de no volver a jugar para la Selección de España “mientras continúen los actuales dirigentes”.

Esto último se une a lo expresado por las otras jugadoras de la selección, quienes como Hermoso, señalaron que no volverán a una convocatoria del equipo nacional si Luis Rubiales, sigue al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cerca de 80 jugadoras, entre ellas las 23 campeonas, firmaron un comunicado en apoyo a Jenni Hermoso en el que aseguran que no volverán a vestir la camiseta nacional "si continúan los actuales dirigentes".

Las declaraciones de Rubiales han levantado muchas reacciones principalmente del mundo deportivo español, quienes han cuestionado los argumentos dados por Rubiales, uno de los que alzó la voz fue el exarquero del Real Madrid y la selección española Iker Casillas.

“Vergüenza ajena”, escribió el exfutbolista en su cuenta de X (anteriormente Twitter), inmediatamente después que se conoció la decisión del presidente de la Federación Española de Fútbol de no dimitir.

Otra que reaccionó a lo ocurrido este viernes en la asamblea extraordinaria de la RFEF fue la futbolista y dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, quien integró el equipo campeón del mundo y compartió camerino con la afectada.

“Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera”, escribió Putellas en su cuenta de Twitter, respaldando a su compañera de equipo, quien se ha visto afectada a raíz de lo sucedido.