Las frases que dejó el inesperado discurso de Luis Rubiales sobre el que llamó "piquito" a Jenni Hermoso

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se ha convertido en noticia mundial este viernes por cuenta de un inesperado discurso en el que se ha mostrado desafiante tras recibir críticas por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en el que su país se consagró como campeona.

El discurso fue inesperado pues el presidente de la federación no renunció como habían especulado prestigiosos medios españoles y, además, porque sorprendió con sendos ataques a políticos que lo criticaron y a lo que llamó “falso feminismo”.

En una parte del discurso Rubiales afirma que el beso fue consentido pese a que Hermoso previamente había expresado que no fue consensuado y que “no le gustó” ese acto.

“Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas de todo el proceso que se ha montado en este país de que fue sin consentimiento. No, fue consentido”, afirmó Rubiales.

El presidente de la federación, además, dijo que “el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole el beso a una de mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio”.

Rubiales describió lo que a su modo de ver fue la secuencia de ese acto y mencionó que, previo al beso, Hermoso lo levantó del suelo, pues casi se caen en medio de la celebración. Tras ese intercambio, manifestó que hubo un abrazo.

“Nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije ‘olvídate del penalti’ has estado fantástica sin ti no hubiéramos ganado este mundial.

Ella me contestó ‘eres un crack’ y yo le dijo ‘un piquito ‘y ella me dijo ‘vale’”, afirmó Rubiales.

Para Rubiales, además, hay un interés político detrás de las críticas en su contra impulsadas por presiones de lo que ha llamado el “falso feminismo” sobre el que vociferó: “Es una gran lacra en este país”.

“Aquí no se está haciendo justicia, se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está me tratando de matar”, afirmó.

El presidente de la federación criticó también las acusaciones en su contra y dijo que desde hace cinco años “van a por mi con todo”.

“Se han referido a esta acción con las palabras agredir, violencia sexual, por Dios qué pensará una mujer que de verdad ha sido agredida sexualmente”, expresó Rubiales en medio de una rueda de prensa en el marco de una reunión extraordinaria de la federación.

Rubiales se atrevió a decir que el domingo pasado en España hubo campeones y no campeonas. “Había hombres que ganaron ese día (en el cuerpo técnico) y el plural masculino incluye tanto a hombres y mujeres, no nos acomplejemos”.

El jefe de la federación española finalmente dejó claro que no va a renunciar pese al beso sobre el que dijo que pide disculpas. “Es tan grave esto como para que yo me vaya. (…) Ustedes creen que tengo que dimitir, pues les digo algo no voy a dimitir”, gritó.

“Un pico consentido es para sacarme de aquí. Voy a luchar hasta el final por defenderme y espero que se cumpla le ley”, expresó.

Se esperaba que Rubiales, de 46 años, dimitiera este viernes como presidente de la federación después de que ministros del gobierno y figuras del deporte exigieran su renuncia.

Incluso varios medios españoles de prestigio habían anticipado, el jueves, que Rubiales se iría, luego de que el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, abriera un procedimiento disciplinario en su contra.