Compañero de Luis Díaz y estrella del Liverpool mostró su decepción al no haber recibido ninguna oferta de renovación: "estoy más afuera que adentro"

Uno de los mejores compañeros del colombiano Luis Díaz en el Liverpool de Inglaterra podría dejar el equipo al finalizar la presente temporada.

El egipcio Mohamed Salah, ya convertido en leyenda del club de Merseyside, termina contrato con el Liverpool esta temporada y todo indica que sería la última vistiendo de rojo.

Tras la agónica victoria de este fin de semana ante Southampton, Salah salió como figura pero su paso por la zona de prensa le recordó su mayor preocupación en la actualidad.

Reporteros preguntaron al africano si le preocupaba no haber recibido una oferta de continuidad por parte del equipo de Anfield, a lo que Salah respondió sin titubear.

"Por supuesto que sí. No me voy a retirar pronto, así que solo estoy jugando, concentrándome en la temporada y tratando de ganar la Premier League y, con suerte, también la Liga de Campeones", dijo.

El histórico delantero no pudo esconder su desilusión pero se mostró expectante ante cualquier anuncio:

"Estoy decepcionado, pero ya veremos", agregó.

No obstante, aseguró que seguirá dando todo de sí para el equipo: "Soy muy profesional. Todo el mundo puede ver mi ética de trabajo. Sólo intento disfrutar del fútbol y jugar al máximo nivel durante el mayor tiempo posible".

Sin embargo, entendió que su futuro en el club va más allá de su rendimiento: "Ya sabes que llevo muchos años en el club. No hay ningún club como éste. Pero al final no está en mis manos. Como ya he dicho, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro (...) Quiero a los fans. Los fans me quieren a mí. Al final, no está en mis manos ni en las de los fans".

Finalmente, Salah hizo referencia a que el tiempo se acaba para conseguir una renovación: "estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club. Probablemente estoy más afuera que adentro".

Con 31 puntos, los 'Reds' cuentan con ocho de ventaja sobre los 'Citizens' de Pep Guardiola, derrotados por tercera vez consecutiva en Premier League el sábado contra el Tottenham en un juego que terminó 4 a 0.