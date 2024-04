Confirman la sanción impuesta al Atlético de Madrid por insultos racistas que sufrió el delantero Nico Williams

El Atlético de Madrid fue sancionado con el cierre parcial de las gradas de su estadio en dos partidos de LaLiga por los insultos racistas a Nico Williams (jugador del Athletic Club), anunció este martes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Durante la 33ª jornada de Liga, en la que el Athletic Club salió derrotado 3-1 del estadio Metropolitano el sábado, el jugador internacional español escuchó imitaciones del sonido del mono dirigidas hacia él.

Por esos hechos, se le impone al Atlético "una sanción de clausura parcial del recinto deportivo por un período de dos partidos y una sanción pecuniaria de 20.000 euros (21.350 dólares),", detalló el Comité de Competición de la RFEF en un comunicado.

Una zona del estadio del Atlético de Madrid estará cerrada durante los próximos partidos de LaLiga contra el Celta de Vigo y Osasuna, en medio de la lucha de los 'Colchoneros' por asegurar el 'Top 4' del campeonato español.

"He ido a sacar el córner y he oído sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos y gente tonta hay en todas partes", dijo Williams a la plataforma DAZN tras el partido en el estadio Metropolitano de Madrid.

"No pasa nada hay que seguir trabajando, espero que esto vaya cambiando poco a poco porque estamos haciendo una lucha externa e interna contra esto", añadió el pequeño de los hermanos Williams.

El extremo del Athletic marcó el gol de su equipo poco después de recibir los insultos y lo celebró señalándose el brazo, mostrando su color de piel.

"Sí, (la celebración era por eso) con un poco de rabia. No es normal que todavía te insulten por tu color de piel", denunció.

El incidente sufrido por Nico Williams viene a añadirse a una serie de episodios que han sacudido en los últimos años al fútbol español, afectando especialmente en los últimos tiempos al delantero del Real Madrid Vinicius.

El brasileño se ha convertido en un símbolo contra el racismo tras haber sido víctima de insultos en algunos estadios.