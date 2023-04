Cuestionan a estrella de la NBA sobre su eliminación y responde con una impresionante lección sobre el fracaso

Giannis Antetokounmpo, leyenda de la NBA y uno de los mejores jugadores extranjeros de la liga, salió sorpresivamente eliminado de la primera ronda de los Playoffs.

El griego con raíces nigerianas no pudo llevar a los Milwaukee Bucks a otra final y salió “borrado” por el Miami Heat en un serie que terminó 4-1.

Los de Antetokounmpo estuvieron cerca de llevar la serie a 3-2, sin embargo, una jugada de Jimmy Butler a 2 segundos del final dejó a la franquicia del ‘Greek Freak’ en un apretado ‘overtime’ que terminó con los de Florida por encima en el marcador.

Al finalizar el partido, el 34 de los Bucks como jugador franquicia, salió a dar la cara en una tensa rueda de prensa en la que recibió varios dardos.

Allí, un periodista lo cuestionó sobre su actuación le preguntó su veía su temporada 2022/23 como un “fracaso”.

“¿Ves esta temporada como un fracaso?”, dice uno de los reporteros.

Con evidente molestia, Giannis se toma la cabeza y lanza un desesperado “oh, Dios mío” y procedió a dar una inteligente respuesta que le está dando la vuelta al mundo.

“Me hiciste la misma pregunta el año pasado, Eric. ¿tú consigues un ascenso en tu trabajo o uno nuevo? No, ¿verdad?, entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, ok. Cada año trabajas para conseguir algo, con una meta: sea un ascenso, cuidar de tu familia o a tus padres. No es un fracaso. Son pasos hacia el éxito”, dijo el griego.

Pero sus palabras estaban lejos de terminar, por lo que recordó la laureada carrera de Jordan, leyenda del deporte: “Michael Jordan jugó 15 años, ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve años fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Sí o no?”.

Ante esto, el reportero solo respondió con un frío “no”.

“No, bien, no es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Siempre hay pasos para eso. Entonces, ¿para qué me haces esa pregunta? Es una pregunta equivocada. No existe el fracaso en los deportes. Hay días buenos, días malos. Algunos días tienes éxito y otros no. Algunos días te toca a ti y en otros, a distintos deportistas. De eso se trata el deporte. No siempre ganas. A veces otras personas ganan. Y este año alguien más va a ganar, así de simple”, agregó Antetokounmpo.

Las palabras del europeo abrieron un nuevo debate en redes sociales sobre la palabra “fracaso”, sin embargo, muchos han optado por mencionar los logros de Giannis en la NBA, además, de aclarar que es de una familia migrante que llegó a Grecia por refugiada.

Antetokounmpo fue dos veces MVP de la fase regular (2019, 2020), también consiguió ser campeón de la NBA y también MVP de las finales, ha sido elegido siete veces en el All Star y cinco veces en el mejor quinteto de la liga, entre otros logros personales que ya lo ponen en lo más alto del deporte.