“Jugadora del partido”: hija de una estrella de la NBA provocó la derrota del rival a punta de gritos

Los Bulls de Chicago eliminaron a los Toronto Raptors en la primera jornada del torneo Play-in de la NBA.

La franquicia de Illinois se impuso 109-105 sobre los canadienses con una estelar actuación de Zach Lavine.

VEA TAMBIÉN Así quedó el calendario de los Playoffs de la NBA 2023 o

Pascal Siakam (32 puntos) y Fred VanVleet (26) fueron los hombres de la puntería por Toronto.

Por su parte, la dupla de Lavine, Demar DeRozan, anotó 23 puntos, sin embargo, su apellido se ha vuelto tendencia, pero esta vez por su hija.

Aunque la actuación de DeRozan fue determinante para el triunfo de los Bulls, su pequeña hija fue la mejor carta de la franquicia para avanzar a los Playoffs.

Diar DeRozan aprovechó la gran cantidad de tiros libres de los Raptors y el silencio de su localía para “molestar” a los jugadores con fuertes gritos.

La pequeña lanzaba fuertes alaridos justo en el momento en el que los rivales de su padre se disponían a anotar tiros libres.

El resultado fue contundente: los gritos de la pequeña Diar dejaron la marca de los canadienses en 18/36 desde la personal.

Con apenas un 50% de efectividad, los Raptors perdieron valiosos puntos que se reflejaron en la eliminación directa de la lucha por el anillo.

"Alguien falló un tiro libre. Miro hacia atrás y digo: 'Maldita sea, ¿la que grita es mi hija?. Acabo de ver que se ha vuelto viral", decía DeRozan al final del partido.

DeRozan reveló que su hija le pidió ir al partido, para lo que tenía que faltar a la escuela.

VEA TAMBIÉN Michael Jordan planea vender a su equipo de la NBA: la jugosa cifra que ganaría o

"Me llamó el otro día cuando salía de la escuela y me dijo: 'Papá, ¿puedo ir al partido de Toronto?, la recuerdo yendo a todos los encuentros de Toronto cuando era niña y casi dije que no porque tenía colegio. Pero ella siguió preguntando. Insistió en venir a apoyar y le dije: 'Está bien. Puedes faltar un día a la escuela y venir a ese partido”, dijo el exjugador de Toronto.

“Me alegro de haberlo hecho. Le debo algo de dinero seguro”, bromeó.

La “trampa” de Diar en el Scotiabank Arena de los Raptors le sirvió para ser considerada como la MVP (jugadora del partido) por parte del equipo de su padre.

La histórica franquicia de la liga de baloncesto más importante del mundo le dedicó un post en su cuenta de Twitter.