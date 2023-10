Director técnico de Argentina responde a pregunta sobre si Messi va a ser titular contra Paraguay

El director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló este miércoles 11 de octubre sobre el estado físico de su máxima estrella, el delantero Lionel Messi, y las posibilidades que tiene de ser titular en el partido de este jueves ante Paraguay por la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Scaloni se abstuvo de confirmar si Messi será titular y mencionó que aún falta un entrenamiento antes de poder tomar una decisión sobre la alineación que usará ante Paraguay.

“Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más (...) tengo que hablarlo con él y ver que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio”, afirmó el entrenador.

El directo técnico, no obstante, manifestó que a Messi “se lo vio bien” en los últimos entrenamientos de la selección.

"Primero espero ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido dentro de cuatro días. Messi puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los 90 minutos en los dos estando bien. No es tan fácil”, destacó Scaloni sobre el capitán argentino.

Scaloni, a pesar de las dudas, mencionó que lo que le deja tranquilo es que si Messi “no está en condiciones de salir (al campo de juego), el que salga lo hará igual de bien". “Eso es lo más importante”, concluyó.

Messi, cabe recordar, fue apartado de su club en Estados Unidos, El Inter Miami, luego de sufrir una lesión en el partido, el pasado 20 de septiembre, ante el Toronto en un juego de la Major League Soccer (MLS) que reúne clubes de Canadá y Estados Unidos.

Pese a ello, Messi fue convocado para la doble fecha de las Eliminatorias que se juega este jueves y el próximo martes 17 de octubre.

Al ser interrogado sobre la condición física de Messi, el director técnico del Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, afirmó hace una semana que el argentino se encontraba “cada vez más cerca de un entrenamiento normal”. “Por eso es que lo vamos evaluando en el día a día”, explicó.

Recientemente, el medio La Nación de Argentina indicó que Messi no tiene una lesión grave pero que el problema existente se da por cuenta de una cicatriz de una vieja herida en el isquiotibial de la pierna derecha que le genera dolor.

Messi estaría en ese sentido expuesto a una lesión grave, que lo marginaría un largo tiempo de las canchas, en caso de que la cicatriz se abriera.

Este jueves además del partido entre Argentina y Paraguay, se vivirán los partidos Colombia vs. Uruguay, Bolivia vs. Ecuador, Chile vs. Perú, y Brasil vs. Venezuela.

Los partidos del próximo martes, entre tanto, serán Perú vs. Argentina, Paraguay vs. Bolivia, Venezuela vs. Chile, Ecuador vs. Colombia, y Uruguay vs. Brasil.