DT venezolano Rafael Dudamel paró en seco a un periodista en plena rueda de prensa: "Si les gustan los chismes, monten una peluquería"

Aunque el pasado miércoles 28 de agosto el Atlético Bucaramanga derrotó 3-1 a Independiente Santa Fe en la tercera fase de la Copa BetPlay, el DT de ‘los leopardos’, Rafael Dudamel, tuvo una acalorada rueda de prensa pospartido.

Al estratega venezolano le incomodó una pregunta que tiene que ver con el defensor Carlos Henao.

Uno de los comunicadores sociales en la sala de prensa consultó al entrenador sobre qué pasa con Henao, quién no ha sido convocado.

¿Qué tiene Carlos Henao, está lesionado? porque no llegan ni reportes médicos a través de los medios de comunicación. Se habla de que también tiene un problema con usted”, expresó el periodista.

Tras la pregunta del comunicador social, Dudamel respondió con otras preguntas: “¿Romaña jugó mal?, ¿Cuesta jugó mal?, ¿Santiago jugó mal?, ¿Mena jugó mal? ¿Entonces el jugador que no está en el equipo inicialista o no está convocado, tiene problemas (conmigo)?”.

“A mí me gustan las noticias y me gusta hablar de fútbol, lo que no me gustan son los chismes”, prosiguió.

“Henao no está por una decisión técnica (...) El jugador no está lesionado, está habilitado, fue una decisión técnica, me gusta hablar de fútbol, no me gustan los chismes. Si les gustan los chismes, monten una peluquería", añadió.

Atlético Bucaramanga viene de coronarse campeón del fútbol colombiano por primera vez al derrotar en la tanda de penaltis (6-5) al capitalino Independiente Santa Fe, pese a caer 3-2 en el partido de vuelta de la final del torneo Apertura- 2024 (global 3-3).

De momento, en el torneo Clausura 2024, el equipo de Dudamel se encuentra en la posición número 15 con 7 partidos disputados y 7 unidades.