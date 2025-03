El anuncio de Joana Sanz, esposa de Dani Alves, días después de la absolución del exfutbolista: "Quise compartirlo por las que están en la lucha"

La esposa del exfubolista Dani Alves, Joana Sanz, realizó un importante anuncio tras la absolución del brasileño en el caso de agresión sexual por el que fue condenado en España.

A través de sus redes sociales, Sanz compartió un emotivo video en el que confirmó que está embarazada de su esposo. “No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha”, dijo.

VEA TAMBIÉN La justicia española anuló condena por agresión sexual contra el exfutbolista brasileño Dani Alves o

Según aseguró la esposa de Alves, durante muchos años tuvo que lidiar con la presión social que genera tal decisión, así como con varios procesos antes de llegar a tal punto, como dos FIV, tres perdidas y una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis.

“Tuve que lidiar desde los veintidós años con preguntas de ‘¿para cuándo el bebé?’ Qué presión social tan aterradora. Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien. Con el paso de los años mi grupo de amigas fueron teniendo bebés y las redes sociales se llenaban de nacimientos (supongo que por edad es lo que toca). No es una broma la frase de “se te va a pasar el arroz”. Hay tanto desconocimiento sobre la edad reproductiva de la mujer y que no es tan fácil quedarse embarazada. Hace cinco años me planteé con mucho miedo la idea de ser madre. Miedo porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme yo como mujer… Pero esto es otra historia. Lo que venía a contar es que una mujer de veintisiete años sana se encuentra con dos FIV, tres perdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis”, añadió.

Joana Sanz subrayó que su embarazo llegó del último embrión congelado, que catalogó como su última esperanza de tener una razón por la que ser fuerte en la vida”. “Aquí está, sana y creciendo”, dijo en referencia a su bebé.

Por otro lado, evidenció el miedo que le produce este nuevo proceso de maternidad: “Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas”.

VEA TAMBIÉN Reapareció Dani Alves tras meses sin novedades: fue captado jugando un partido de fútbol aficionado con camiseta de equipo argentino o

La noticia del embarazo llega unos días después de que la familia de Alves celebraba la absolución de la condena contra el exfutbolista de cuatro años y seis meses de cárcel por agresión sexual.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) precisó que los cuatro jueces del tribunal de apelaciones decidieron por unanimidad dar la razón al exfutbolista y anular una sentencia condenatoria en la que hallaron "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias".