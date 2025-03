El disgusto que tuvo Lionel Messi con uno de sus compañeros de la selección Argentina: “estuvimos tres meses sin hablar”

La selección Argentina se ha caracterizado en los últimos años por la unión en el plantel y es de conocimiento público que la mayoría de jugadores son amigos dentro y fuera de la cancha; uno de los ejemplos son los conocidos como "la bandita".

Ese combo lo integran Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, Alejandro ‘El Papu’ Gómez y Sergio ‘el Kun’ Agüero, quienes estuvieron en la consecución de los últimos cuatro títulos de Argentina.

Recientemente, Leandro Paredes, jugador de La Roma y miembro de este selecto grupo, reveló en una entrevista para Infobae que alguna vez tuvo una discusión con Messi en donde la pasó mal, ya que ‘la pulga’ dejó de hablarle por tres meses.

"Como tres meses sin hablar estuvimos. Yo la pasé como el orto. Yo le mandé un mensaje al día siguiente, le mandé a los 15 días... Yo le dije: 'No era para vos, no era para ofender'. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar", confesó Paredes.

Esto se remonta al juego entre Barcelona y PSG por Champions League del 2021, Messi todavía estaba en el equipo blaugrana y Paredes formaba parte del club parisino. Cuando los franceses iban ganando, Paredes lanzó un comentario con el ánimo de alentar a sus compañeros, pero con un aire de desprecio por sus rivales, cosa que no le cayó bien al actual jugador del Inter de Miami.

De acuerdo con lo que contó el jugador de La Roma, a Messi no le gustó para nada y le recriminó con insultos y gestos dentro del campo de juego, lo que provocó un distanciamiento entre ellos por tres meses.

Solo fue hasta una convocatoria a la selección de Argentina en junio de ese año para que se limaran la asperezas entre los dos: "Ya habían pasado tres meses sin hablar. Yo pensaba: 'Ahora tengo que ver cómo reacciona'. Pero no, un fenómeno, un fenómeno, porque llegamos el mismo día al predio. Yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación. Yo me estaba lavando los dientes. Era muy temprano y me tiró agua y me dijo: '¿Qué haces despierto tan temprano?'"

Y se notó que ya no hubo enemistad pues de ahí en adelante que han compartido camerino en la ‘albiceleste’ lograron la Copa América del 2021, la Finalissima ante Italia, que era el campeón de la Eurocopa, La Copa Mundial en Qatar y recientemente la Copa américa que se celebró en Estados Unidos.

Leandro Paredes y Lionel Messi están dentro de la lista de preseleccionados por el técnico Lionel Scaloni para la doble fecha eliminatoria de marzo en la que se enfrentarán a sus clásicos rivales: primero Uruguay y después Brasil.