Se pronunció el jugador que lanzó comentarios xenófobos a un venezolano en la Copa Libertadores: “nunca tuve la intención de discriminar”

Durante el partido entre Talleres y Sao Paulo por la jornada 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que terminó 1-2, se dio un tenso e indignante momento que le está dando la vuelta al mundo.

El lateral venezolano de Talleres Miguel Navarro denunció ser víctima de xenofobia por parte del futbolista paraguayo Damián Bobadilla, volante de Sao Pablo, por lo que no pudo evitar romper en llanto en pleno juego; sus compañeros lo consolaron.

"Bobadilla viene y me dice que siempre hacemos tiempo y luego me dijo venezolano muerto de hambre (...) Mi cabeza no estaba allí, que se haga justicia, esto no puede seguir pasando. Cuando a un equipo brasileño le dicen eso se arma todo un escándalo, no debe haber racismo o esas cosas, no hablé mucho con el árbitro, pero es lamentable esto": explicó Navarro ante varios periodistas al término del partido.

Ante la polémica que suscitaron estos comentarios, Damián Bobadilla apareció en un video pidiendo disculpas por lo dicho y aseguró que nunca quiso discriminar a nadie, pero añadió que todo ocurrió por la calentura del partido y porque el venezolano de Talleres lo había ofendido en primera instancia.

"Fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido y después de nuestro segundo gol tuve un cruce de palabras con un jugador de Talleres donde fui ofendido, primeramente, tratado con un poco de desprecio", señaló el paraguayo.

"Nunca tuve la intención de discriminar a nadie, en la calentura reaccioné mal y pido disculpas públicamente, si tengo la oportunidad de hablar con él en persona le pediré disculpas", concluyó el futbolista en su video.

Miguel Navarro, por su parte, publicó en su cuenta de Instagram antes de estas disculpas: "Iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla".

"Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país (...) nunca me avergonzaré de mis raíces", agregó, haciendo alusión a la crisis humanitaria en Venezuela.

Talleres, por su parte, expresó su "más enérgico repudio" frente al "acto de xenofobia" y se solidarizó "profundamente" con su futbolista y su familia.

"Como institución, levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación. NO hay lugar para el odio en el fútbol", dijo en un mensaje en X.