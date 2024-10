El intenso cruce de Ricardo Gareca con los periodistas durante la rueda de prensa antes del partido de Chile con Brasil: “ustedes no son técnicos”

La crisis en la selección de Chile se acrecienta y esta vez quien exploto ante las constantes críticas en su contra fue el entrenador Ricardo Gareca, quien en medio de una rueda de prensa antes del duelo con Brasil habló sobre la situación y dejó en claro que él sabe lo que hace.

Durante la rueda de prensa previo a su encuentro contra la ‘verdeamarela’ en la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, el dirigente de ‘La Roja’ aseguró que: “Me tratan muy bien, más allá de las críticas que las entiendo”.

“Me siento una persona respetada y me facilitan todo. Lo que más anhelo es poder terminar el proceso”, añadió el entrenador.

Sin embargo, Gareca se desahogó ante las críticas que ha recibido por las decisiones que ha tomado tras su llegada a la selección desde el pasado mes de enero, cuando aceptó hacerse cargo del combinado nacional.

“Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio, que le tocó poner a jugadores que no tenían experiencia y de pronto jugaban en el medio local. Con total honestidad, no me molestan las opiniones de ustedes (periodistas) y el entorno. Ustedes no son técnicos, yo sí soy DT y me dedico al fútbol”, expresó el argentino.

Gareca no paró ahí, y les recordó a los periodistas que estaban en el lugar que ellos “no son técnicos” y que ellos pueden opinar, pero nunca van a saber que es estar en el lugar de un técnico.

“Ustedes no son técnicos, yo soy técnico porque me dedico a todo esto, no saben lo que es ser técnico, pueden opinar y eso yo lo respeto, pero nunca van a saber lo que es estar de este lado, no son profesionales como lo soy yo, como somos los técnicos que nos dedicamos a esto”, puntualizó.

El entrenador de ‘La Roja’ finalizó su desahogo diciendo: “Yo no puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos, no saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que, de pronto, son figuras y que de pronto vienen y uno tiene que tomar decisiones. Ustedes no han estudiado la carrera de técnico o no han tenido un proceso de técnico”.

Este desahogó de Ricardo Gareca llega justo cuando hay tensión y una creciente crisis alrededor de la Selección de Chile por sus decisiones, como no llamar a algunos de los veteranos de la ‘generación dorada’.