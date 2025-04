Leyenda del fútbol colombiano ofrece millonaria recompensa tras robo de su celular en Bogotá: "Lo estoy rastreando"

El exfutbolista colombiano Faustino el 'Tino' Asprilla denunció públicamente que fue víctima de un atraco en Bogotá.

A través de redes sociales, el ‘Tino' alertó a sus seguidores que tras el robo de su celular se han realizado varias estafas en las que piden una gran suma de dinero a su nombre.

“Desde el celular robado siguen escribiendo a WhatsApp pidiendo dinero para seguir estafando, dejo el número: 323 3233411 elimínenlo, no soy yo”, informó.

Por esta razón, el exfutbolista ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos para dar con los delincuentes.

“Doy 10 millones de pesos a quien me de información que ayude a capturar al estafador que roba desde mi celular”, acotó.

Días atrás, Asprilla había relatado que un motociclista le quitó su teléfono mientras estaba en una llamada.

“Como ya saben, esta mañana (16 de abril) me atracaron. Estaba hablando por celular, iba caminando porque había dejado el carro lavando; al frente de la Fiscalía se subió un tipo en una moto al andén y me arrebató el teléfono. No tuve tiempo de reaccionar”, dijo Asprilla en el video de la denuncia.

Además, agregó: “En ningún momento les he pedido plata, eso es un robo. Ya robaron a Caremonja, robaron a una doctora, muchas personas están consignando, no consignen porque yo no estoy pidiendo plata. Eliminen ese número que lo están usando de otro teléfono. Lo estoy rastreando y aparece apagado, no lo he podido ubicar”.

El exjugador relató que al teléfono le sacaron la sim card y con ella están pidiendo dinero a su nombre.

"Están sacando de ahí los números de las personas que yo tenía en mis contactos y les están pidiendo plata. No le den plata a nadie, yo no le he pedido plata a nadie, yo no necesito, eso es un robo. Ya robaron a 'Caremonja', robaron a una doctora. Muchas personas y consignaron. No consignen, que yo no estoy pidiendo plata. Eliminen ese número", insistió Asprilla.