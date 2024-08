El mensaje de Falcao a hincha de Millonarios que pidió la eutanasia: "A veces uno no entiende por qué las cosas pasan"

La historia de Javier Acosta, hincha de Millonarios que solicitó la eutanasia en Colombia, conmovió a integrantes del club capitalino y al futbolista Radamel Falcao García, quien recientemente se unió a la plantilla.

Acosta, de 36 años, solicitó el procedimiento para el viernes 30 de agosto tras padecer una grave enfermedad que lo llevó al límite y la cual no tiene tratamiento efectivo, según se relató.

La historia del hincha albiazul se viralizó en las plataformas digitales luego de que este decidiera despedirse de sus amigos mediante un video en vivo en la red social Facebook.

“Gracias por su amistad, gracias por todo. Me voy de este mundo agradeciéndoles a todos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Se va el Javi, no me vuelvo a conectar, esta es mi despedida. El viernes estaré dejando este mundo para siempre, físicamente, porque mi alma va a estar acá, viendo a Millos, alentando la banda, estando con mi familia y mis amigos”, dijo.

Tras difundirse su último mensaje en las distintas plataformas digitales, varios integrantes de Millonarios se comunicaron con él para darle una última despedida, como fue el caso del director técnico del club, Alberto Gamero.

El “Tigre”, quien es conocido por sus bases cristianas, se unió a una videollamada acompañado de su esposa Lorelei Tarón para hablar con el aficionado y decirle que oraría por él.

“A veces uno no entiende por qué las cosas pasan, por qué atravesamos ciertas dificultades. En este caso queríamos con mi esposa decirte que pediremos a Dios por ti”, expresó Falcao al hincha.

Según se supo, Javier Acosta contrajo una bacteria hace varios años en una piscina pública en el municipio de Melgar, ubicado en el suroeste de la capital del país, Bogotá.

Acosta narró que la bacteria comenzó afectando su glúteo izquierdo y se complicó con el tiempo, generando un dolor y malestar continuos, y en los últimos días se complicó con cáncer en los huesos y sangre.