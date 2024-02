El sueño de volver a ver el enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya no podrá ser realidad

Este jueves 1 de febrero se tiene previsto un partido amistoso entre el club saudí Al-Nassr, del portugués Cristiano Ronaldo, y el club estadounidense Inter Miami, donde juega el argentino Lionel Messi, un encuentro esperado por muchos a nivel mundial.

Sin embargo, el portugués arrastraba una lesión de la gira que estaba haciendo su equipo por China que truncó dicha gira y tuvo en vilo este enfrentamiento que no se daba desde el 19 de enero del 2023, cuando se hizo el partido de Riyadh All Stars vs. PSG en lo que fue el debut de CR7 en Arabia Saudita.

Pues las dudas quedaron despejadas con la convocatoria del entrenador del Al-Nassr, el portugués Luis Castro, en la que Cristiano no está ni en el banco de suplentes.

El ‘bicho’ no logró recuperarse al 100% y el enfrentamiento entre estos grandes del fútbol no podrá ser en este partido.

El encuentro se jugará este jueves a la 1 p.m. (hora del este de Estados Unidos), en el estadio Kingdom Arena, de Riad, donde suele jugar de local el Al-Nassr.

El partido podrá verse solo a través de Apple TV en la MLS Season Pass, dado que la plataforma tiene los derechos exclusivos de la MLS y sus equipos, en este caso, el Inter de Miami.

Este partido iba a ser el enfrentamiento número 37 entre Cristiano y Messi, el cual buscaba estipular una nueva marca en el historial de duelos de ambos futbolistas.

Durante los encuentros anteriores, Messi ha sumado 16 victorias mientras que Ronaldo 11 triunfos, y se han registrado nueve empates.