El venezolano César Farías da de qué hablar al ignorar la última pregunta que le hicieron en rueda de prensa tras la victoria del Junior

El Junior de Barranquilla derrotó 2-1 a Fortaleza de Bogotá y con esta victoria llegó a 34 puntos a falta de una fecha de que finalice el ‘todos contra todos’ de la liga colombiana, lo que o tiene asegurado en los cuadrangulares finales.

Las anotaciones fueron de Carlos Bacca, de penalti, y de Didier Moreno, por los visitantes descontó Emilio Aristizabal.

VEA TAMBIÉN El venezolano César Farías se ‘salió de los chiros’ con un periodista y lo increpó al finalizar una rueda de prensa o

Al término del encuentro, el entrenador del equipo barranquillero, el venezolano César Farías, acudió a la rueda de prensa para responder las diferentes inquietudes de los periodistas tras el partido, pero al final protagonizó un hecho poco visto en estos espacios.

La última pregunta que le hicieron a Farías era que si le había dejado un mensaje a sus jugadores de no arriesgar demasiado pensando en los cuadrangulares finales para no exponerse, debido a pasajes del encuentro en el que Fortaleza tuvo dominio del balón.

Ante el cuestionamiento, Javier Báez respondió primero, pero el DT venezolano ignoró el interrogante del periodista, se levantó y finalizó la rueda de prensa.

Su acto ha generado un sinfín de comentarios: “Ahora no se le puede preguntar nada a Farías porque todo le molesta”, “se trata de Respeto, mala o buena la pregunta, hay que responder”, “ese técnico siempre ha sido un pedante”, entre otros.

Y es que hace poco, Farías protagonizó un encontronazo con otro periodista, con José Hugo Illera, quien le preguntó por la falta de espacios para que los medios puedan estar presentes en los entrenamientos del equipo barranquillero.

"No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, que uno debe respetar, no lo decido yo, también se escucha a los jugadores, han existido otro tipo de motivos, por consecuencia que alguno de ustedes la ha generado, debe haber algún motivo, yo no tengo problema", respondió Farías, a lo que Illera le dijo que estaba dando a entender que era los jugadores los que no querían que la prensa fuera a los entrenamientos y fue cuando empezó la discusión.

Al finalizar aquella rueda de prensa, el venezolano fue a increpar al periodista, exigiéndole respeto: "Yo te he respetado, desde que yo llegué aquí me quieres exponer delante de la gente. Y hablaste con Ómar (jefe de prensa del equipo) del tema, yo soy entrenador de fútbol, no tengo que ver con eso. Y hablaste con Ómar del tema".

"Exijo respeto para que me respeten, ya está bueno José Hugo. Me diste palo por todos lados, pero hasta aquí. Nunca te reclamé nada, te dejé tranquilo", continuó el venezolano alzando la voz y evitando que el periodista le pudiera refutar.