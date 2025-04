El venezolano César Farías se ‘salió de los chiros’ con un periodista y lo increpó al finalizar una rueda de prensa

El técnico del Junior de Barranquilla, el venezolano César Farías, nuevamente da de qué hablar debido a su temperamento, que lo ha llevado en el pasado, incluso, a darse golpes con futbolista como le sucedió en Ecuador.

Esta vez protagonizó una discusión con el periodista José Hugo Illera, quien le preguntó por la falta de espacios para que los medios puedan estar presentes en los entrenamientos del equipo barranquillero.

"No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, que uno debe respetar, no lo decido yo, también se escucha a los jugadores, han existido otro tipo de motivos, por consecuencia que alguno de ustedes la ha generado, debe haber algún motivo, yo no tengo problema", respondió Farías, a lo que Illera le dijo que estaba dando a entender que era los jugadores los que no querían que la prensa fuera a los entrenamientos y fue cuando empezó la discusión.

"No, yo no estoy dando a entender nada, tú sabes bien que es lo que ha pasado, pregúntale a los jugadores, no me preguntes a mí", dijo Farías en primera instancia; sin embargo, al terminar la rueda de prensa, el venezolano se dirigió de inmediato a hablar con el periodista exigiéndole respeto.

"Yo te he respetado, desde que yo llegué aquí me quieres exponer delante de la gente. Y hablaste con Ómar (jefe de prensa del equipo) del tema, yo soy entrenador de fútbol, no tengo que ver con eso. Y hablaste con Ómar del tema", le dijo Farías a Illera.

"Exijo respeto para que me respeten, ya está bueno José Hugo. Me diste palo por todos lados, pero hasta aquí. Nunca te reclamé nada, te dejé tranquilo", continuó el venezolano alzando la voz y evitando que el periodista le pudiera refutar.

Este nuevo episodio de polémica del entrenador venezolano ha generado diferentes reacciones: “así de aguerrido debe ser el equipo”, “por más que busque apartar a la prensa no puede prohibir el derecho a informar”, “hay que saber manejar los tiempos”, “siempre será necesaria la prudencia”, entre otros.