"Es algo que nosotros sabíamos, no cambia el panorama": Luis Enrique sobre anuncio de Mbappé de no seguir en el PSG

Durante la rueda de prensa previa al partido de la 33ª jornada de Ligue 1 contra el Toulouse, el entrenador español del PSG, Luis Enrique Martínez habló del anuncio de Mbappé de no seguir en el cuadro de la capital francesa.

VEA TAMBIÉN Kylian Mbappé anuncia oficialmente su salida del París Saint-Germain: este será su último partido con el club francés en el Parque de los Príncipes o

“Es una leyenda del club ( Mbappé) que ha dado todo, Y el club, por supuesto, le ha dado todo a él, le deseo lo mejor en el futuro", valoró el estratega.

"Entiendo y puedo comprender su decisión. Es algo que nosotros sabíamos desde hace tiempo, todos lo sabíais pero se ha hecho público ayer, no cambia el panorama”, aseveró.

En cuanto a los insistentes rumores sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid, Luis Enrique añadió: "Todavía no ha dicho dónde va pero creo que creemos que está claro”.

Kylian Mbappé confirmó el pasado viernes 10 de mayo que no seguirá en el club parisino al final de la temporada tras permanecer siete temporadas allí.

VEA TAMBIÉN La inesperada respuesta de Mbappé cuando le preguntaron si apoyará al Real Madrid o al Bayern en la otra semifinal o

“Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas”, dijo Mbappé en un vídeo publicado en las redes sociales.

En ese sentido, dio a conocer que este domingo 12 de mayo jugará su último partido con el PSG en el Parque de los Príncipes ante el Tolouse por la fecha 33 de la Ligue 1.

“Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo", anunció.

El jugador campeón del mundo con la selección francesa dijo sentirse orgulloso de haber compartido con grandes figuras del fútbol mundial y pidió perdón por sus errores.

"Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido”, sostuvo.

Además, reconoció que buscará nuevos desafíos en su carrera. “Necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo, pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias”, indicó.