"Espero que no se haga el bobo y pierda el partido": la dura reprimenda de una pequeña a Richard Ríos por no saludarla tras entrenamiento de Colombia en Bolivia

La selección Colombia se medirá este jueves a Bolivia por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán el duro reto de afrontar el juego a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, en el estadio Villa Ingenio de la ciudad de El Alto.

El conjunto cafetero tendrá varias bajas por lesiones y suspensiones, incluidas la del lateral derecho Daniel Muñoz, el defensor Carlos Cuesta y el delantero Jhon Durán. Sin embargo, sí podrá contar con algunas de sus figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y el jugador revelación, el volante Richard Ríos, quien se destacó como gran figura en la Copa América.

Ríos se ha convertido en jugador clave del mediocampo colombiano, motivo por el cual desde que se ganó la titularidad en el torneo continental, Lorenzo lo ha tenido de inicialista en todos los juegos.

Se espera que este jueves, ante Bolivia en El Alto, sea uno de los 11 inicialistas en el cotejo que tendrá condiciones especiales por la altura.

No obstante, el jugador que ha sido sensación entre los fanáticos recibió una dura reprimenda en las últimas horas y no precisamente de parte de su entrenador, sino de una pequeña aficionada que no se guardó nada por un desplante que le hizo en Bolivia.

Todo sucedió luego de una práctica de la selección Colombia en Cochabamba, lugar de concentración para el juego de Eliminatorias, cuando una pequeña hizo público el duro reclamo contra el jugador de Palmeiras.

Un grupo de niños que se encontraban en el hotel de concentración de la tricolor se acercaron para ver a los jugadores, sin embargo, no recibieron el saludo que esperaban y, de una manera muy particular, una niña dejó en evidencia el desplante.

“Ahorita que entraron, Richard se hizo el bobo y no nos quiso bajar la ventana”, dijo visiblemente enojada la menor.

Sin embargo, ahí no terminó su reclamo. La niña habló del cotejo de este jueves y pidió que esa actitud no lo lleve a perder contra Bolivia por Eliminatorias.

“Espero que no se haga el bobo y pierda el partido”, sentenció.

Pese a sus duras palabras, la menor de edad pudo conseguir lo que tanto quería y horas después se pudo tomar una fotografía con el jugador. Un video publicado por la selección Colombia muestra la felicidad con la que recibió la atención del centrocampista, a quien minutos antes reprendió.