Este es "el gladiador más temido" de la Conmebol Copa América; el jugador de la 'Vinotinto' pasa por un gran momento

La cuenta oficial de la red social X de la ‘Conmebol Copa América ™’, es tendencia en varios países Sudamérica al publicar una foto del que consideran "el goleador más temido".

VEA TAMBIÉN “Lo que es sentirse bien en un club”: el venezolano Salomón Rondón se despachó con un Hat Trick en la goleada del Pachuca a Philadelphia Union o

Se refieren al experimentado delantero venezolano Salomón Rondón, que a su vez vive una grandiosa etapa en el Pachuca de México.

Salomón que participa constantemente en las jugadas de gol tanto en su club como de su selección, es catalogado como uno de los atacantes más completos de Sudamérica.

‘Salo’ tiene gol de cabeza, potencia, desmarque y hasta gol de tiro libre. Nacido en Caracas (capital de Venezuela) el apodado ‘rey salomón’ recordemos que pasó por clubes del fútbol élite.

VEA TAMBIÉN Yeferson Soteldo revela a qué se dedicaría si no fuera futbolista o

Entre ellos de la liga española como Las Palmas (2008-10), Málaga (2010-12), en la Liga Premier de Rusia con el Rubin Kazán (2012-14), F. C. Zenit (2014-15), y en la Premier League con West Bromwich Albion F. C. (2015-19), Newcastle United F. C. (2018-19) y Everton F. C. (2021-22).

Actualidad en la Liga MX:

Tanto la afición del Pachuca como sus compatriotas amantes del fútbol se “rindieron a los pies” de Rondón por su buen presente y le aseguraron que irse de River Plate fue su mejor decisión, pues en el club argentino no era tenido en cuenta.

“Rondón en México más feliz q cuñado de rico. Si ‘Salo’ es feliz todos somos felices”, “un killer y River no lo supo aprovecha”, “‘Salo’ te amo, pero esa defensa parece un semáforo a la medianoche”, “Hizo goles como le dió la gana. Grande”, son algunos de los comentarios recogidos en redes sociales desde que Rondón llegó al fútbol azteca.

Actualidad con la Selección de Venezuela:

Sin duda el oficio de Salomón dentro de los terrenos de juego con su combinado nacional lo hace uno de los grandes referentes para lograr la tan anhelada participación en la Copa del Mundo 2026.

VEA TAMBIÉN Juan Arango tendrá su partido de homenaje, así lo anunció la Federación Venezolana de Fútbol o

Hasta el momento, la ‘Vinotinto’ ha disputado 6 partidos de Eliminatorias Conmebol. La selección de Rondón se mantiene cuarta con 9 puntos.