La Oreja de Van Gogh anuncia la salida de su vocalista en medio de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero: "No hemos acercado nuestras diferentes maneras de vivir el grupo"

En las últimas horas se ha desatado una polémica en España, luego de la exitosa banda musical La Oreja de Van Gogh anunciara la salida de su vocalista principal Leire Martínez, quien hizo parte del grupo durante los últimos 17 años.

A través de un comunicado, la banda española anunció la salida de su vocalista y dejó entrever algunos conflictos al interior, lo que habría derivado en la separación.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados'', dice el comunicado publicado en redes sociales.

Además, el texto deja entrever que hubo varios intercambios y discusiones al interior de la banda que derivaron en la salida intempestiva de la vocalista.

“La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, señaló.

“Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada'', termina diciendo el comunicado.

Hasta el momento, Leire Martínez no se ha pronunciado sobre el anuncio de la que fue su banda durante 17 años.

Cabe recordar que la cantante se sumó a la banda en reemplazo de la cantante Amaia Montero, quien con su carisma se convirtió en una referente del grupo.

Incluso, en España se ha especulado sobre su regreso a la banda y hasta se ha hablado de la incomodidad que esos rumores generaban en Leire.

"A mí, que se diga que vuelve Amaia Montero no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios en los que la gente dice que qué bien que regrese", dijo semanas atrás.