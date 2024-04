Este es el ídolo del River Plate de Argentina que tuvo que pedir disculpas por cuestionar la presencia de una mujer en el VAR

El mundo del fútbol vive un nuevo escándalo luego de que uno de los máximos ídolos del River Plate tuviera que salir a pedir disculpas tras hacer un comentario “machista” por la presencia de una mujer en el VAR.

Se trata del entrenador del Vasco Da Gama, Ramón Díaz, quien dio una conferencia de prensa en la que analizó la derrota de su equipo (2-1) ante el Bragantino en la segunda jornada del Brasileirao.

Durante la conferencia de prensa, Díaz dio unas declaraciones que lo han puesto en el ojo del huracán luego de asegurar que es “complicado que el VAR sea decidido por una mujer” debido a lo dinámico que es el fútbol.

“Con relación a los árbitros, no podemos decir mucho. Contamos con el VAR. Pero, en el anterior partido, en casa, una señora, una mujer, interpretó un penalti de otra manera. El fútbol es diferente. Es complicado que el VAR sea decidido por una mujer porque el fútbol es muy dinámico y somete mucha presión cuando hay que tomar decisiones tan rápido”, aseguró.

Díaz, considerado uno de los ídolos del club argentino River Plate con el que consiguió cinco títulos, con su comentario se refería a una decisión arbitral del VAR durante una jugada polémica durante el partido del Vasco Da Gama y Bragantino.

Estas declaraciones causaron el repudio del mundo del fútbol en Brasil, por lo que de inmediato, el técnico, de 64 años, tuvo que salir a pedir disculpas.

Díaz señaló que su intensión nunca fue que sus palabras se malinterpretaran de esa manera, por lo que se disculpó y aseguró que tanto él como su club van a seguir luchando en el campeonato.

“Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante”, expresó. “Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente del Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande”, añadió Díaz.

La jugada a la que se refería Díaz se dio en el minuto 14 del partido, cuando el artillero Rossi enganchó en el vértice del área y cayó tras asegurar que un defensa del equipo rival le había cometido falta.

En ese momento, el juez del encuentro Flavio Rodrigues de Souza, sancionó el penal, sin embargo, desde el VAR la mujer lo llamó para que verificara la jugada y tras varios minutos de análisis desestimó la pena máxima.

Esta decisión, que es la primera en la historia en comunicarse por los altoparlantes, fue lo que hizo que el técnico argentino diera esas palabras, evidentemente molesto, en la rueda de prensa posterior al partido.