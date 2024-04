Se revela uno de los misterios del tenis: Rafael Nadal responde por qué se ‘saca’ el "calzón" antes de servir

El tenista español Rafael Nadal ofreció una de las entrevistas más sinceras en un ambiente cargado de amabilidad y ternura al canal de tenis llamado Los González de Tour en el que un par de niños hacen preguntas a sus jugadores más admirados.

En medio de la simpática y divertida entrevista, que se dio en Barcelona en el marco del retorno de Nadal al tenis profesional tras meses de inactividad por cuenta de las lesiones, el español le contestó a los niños, sin titubeos, por qué se saca el “calzón” antes de servir.

“Esto viene de muy lejos de cuando era muy pequeñito y es algo que no me he podido quitar”, comentó entre risas aunque un poco sonrojado una pregunta que se hacen muchos fanáticos y que no podía resolverse de otra manera que mediante el cuestionamiento de un niño.

Los menores también le preguntaron a Nadal si tenía mascotas a lo que el español respondió con un sólido “no”. Aceptó que a su hijo ‘Rafita’ le encantan los animales pero que de momento no le regalaría uno. “Ya me basta con guardarlo a él y si encima tenemos que guardar un perrito, no me da para todo”.

El español afirmó que hay muchos torneos en los que la ha pasado “muy bien” aunque aseguró que no tiene uno “favorito”. “Esta gira europea me gusta. En Latinoamérica también lo he pasado muy bien. Tengo muy buenos recuerdos de muchos lugares”, sostuvo.

El par de niños también le preguntó a Nadal sobre el actor que quisiera que lo personificara en caso de que se hiciera una película sobre él.

“Me encanta y me ha gustado mucho Robert de Niro, evidentemente es un poquito más mayor”, sostuvo.

Nadal compitió esta semana en el ATP 500 de Barcelona tras varios meses por fuera de las canchas.

Durante el campeonato ganó en su debut al italiano Flavio Cobolli, 62 del mundo, en dos sets por 6-2 y 6-3. Luego, en la segunda ronda, cayó ante el australiano Álex De Miñaur, undécimo del mundo y cuarto cabeza de serie, por 7-5 y 6-1.

Nadal, de 37 años y ganador de 22 torneos del Grand Slam, había reaparecido en el inicio de 2024 en el torneo de Brisbane en Australia después de casi un año de baja por sus problemas físicos.

Allí disputó tres partidos antes de volver a lesionarse y desde entonces solo había competido en un juego exhibición, no oficial, que perdió en marzo en Las Vegas contra su compatriota Carlos Alcaraz.

Nadal ha dejado abierta la puerta del retiro en constantes entrevistas y se murmura que su despedida sea en el próximo Grand Slam de Roland Garros en donde edificó su leyenda en el tenis.