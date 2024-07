"Este torneo no ha sido profesional": otro entrenador de la Copa América se sumó a las duras críticas de Marcelo Bielsa

Este domingo 14 de julio se disputará la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, sin embargo, las críticas al torneo no paran.

Desde el inicio del torneo continental varios jugadores se han expresado en contra de la organización del campeonato por el mal estado de los campos de juego y de entrenamiento, además de las medidas de las canchas donde se disputan los juegos.

Este viernes, Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, criticó duramente a la organización del torneo, incluida a la Conmebol y Estados Unidos, por los incidentes que se presentaron al final del encuentro de semifinal entre Colombia y su selección.

El entrenador argentino criticó los estadios, la organización, el arbitraje y el trato que han recibido como selección.

“Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse", ironizó Bielsa al cuestionar a la organización en la conferencia de prensa previa al partido del sábado por el tercer lugar entre Uruguay y Canadá.

"En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarles la culpa a los jugadores", agregó.

Además de Bielsa, este viernes el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, también siguió las observaciones de su colega argentino y se fue lanza en ristre contra la organización de la Copa América, a la que calificó como un torneo que “no es profesional”.

Así lo señaló en la conferencia de prensa previa al partido de su selección por el tercer lugar ante Uruguay.

“Vi, no vi toda (la furiosa rueda de prensa de Bielsa), pero vi parte de sus comentarios. Estoy de acuerdo con algunas cosas y estoy en desacuerdo con otras. Este torneo no fue profesional para mí, demasiados problemas con el trato”, expresó Marsch.

El entrenador estadounidense aseguró, además, que fueron tratados como “ciudadanos de segunda clase” y víctimas de racismo.

“Nosotros recibimos insultos racistas, en directo y en redes sociales, en todo el torneo. Nos trataron como ciudadanos de segunda clase. Yo quiero representar a nuestro país, nosotros representamos a nuestro país y hemos jugado duro y con agresividad. Nos han acusado los técnicos rivales de cruzar la línea por ser demasiado duros”, indicó.

“Si ves los datos de tarjetas, son más altas las de las selecciones sudamericanas. En el Estados Unidos-Uruguay fue el arbitraje más en contra de Estados Unidos que yo he visto”, agregó.