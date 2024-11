Estos son 11 nominados al Premio Puskas 2024; dos latinoamericanos se encuentran en el listado con goles de chilena

En las últimas horas, han salido las nominaciones en las diferentes categorías del premio The Best de la FIFA, en las que una de las más esperadas por los aficionados es la del premio Puskas.

En la lista de los 11 golazos que fueron nominados para este prestigioso premio, se encuentran los asombrosos tantos marcados por los argentinos Walter Bou y Alejandro Garnacho.

El gol que fue nominado del futbolista argentino, Walter Bou, fue el que marcó durante su partido el pasado 4 de agosto de 2024, cuando el Lanús enfrentó a Tigre en La Fortaleza.

Cuando el marcador iba 2-2, el argentino recibió un centro de su compañero Sanabria, el cual bajo con la cabeza y se acomoda para hacer una chilena, encajando el balón al fondo de la malla rival.

Alejandro Garnacho también fu nominado por un gol de chilena que realizó durante el partido del Manchester United ante el Everton el pasado 26 de noviembre de 2023.

En dicho encuentro, el futbolista Diogo Dalot realizó un centro en toda el área del Everton, el cual fue recibido con una chilena de Garnacho que puso el balón en toda la esquina del palo derecha del arco rival.

El hondureño Michael Chirinos, quien anotó en un partido de selecciones frente a Costa Rica, también hace parte del importante listado.

El premio Puskas, es un galardón que otorga al mejor gol del año y que se entrega desde el 2009 en homenaje al legendario futbolista y entrenador húngaro, Ferenc Puskás.

Según ha informado la FIFA, este premio: “se ha reformulado y se otorgará al autor del mejor gol del fútbol masculino, con independencia del campeonato o la nacionalidad”.

“A fin de homenajear el mejor gol de cualquier liga femenina del planeta, se hará entrega por primera vez del Premio Marta de la FIFA, bautizado en honor a la leyenda brasileña”, añadió el ente regulador del fútbol en el mundo.

El Premio Marta, se creó en homenaje a la mítica futbolista brasileña, quien también figura “eminentemente entre las nominadas de la edición inaugural”.

Lista de los 11 nominados al premio Puskas:

• Walter Bou (Lanús vs. Tigre)

• Al Haydos (Qatar vs. China)

• Terry Antonis (Melbourne City vs. Western Sydney Wanderers)

• Yassine Benzia (Argelia vs. Sudáfrica)

• Michael Chirinos (Costa Rica vs. Honduras)

• Federico Dimarco (Inter vs. Frosinone)

• Alejandro Garnacho (Manchester United vs. Everton)

• Mohammed Kudus (West Ham vs. Friburgo)

• Omedi (KCCA vs. Kitara)

• Onauchu (Trabzonspor vs. Konyaspor)

• Philogone (Rotherham United vs. Hull City)