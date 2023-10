Estrella de la Juventus reveló que lo amenazaron con romperle las piernas por sus deudas con las apuestas

El club italiano Juventus se encuentra en el ojo del huracán luego de que uno de sus futbolistas se viera involucrado en graves problemas al haber participado en apuestas deportivas en plataformas ilícitas.

Ahora, el jugador dio unas duras declaraciones en las que relató cómo recibió amenazas.

Se trata del centrocampista Nicolo Fagioli, quien tocó fondo tras participar en apuestas deportivas en plataformas ilegales, las cuales le dejaron unas deudas que superan los tres millones de euros y amenazas hacia su integridad física.

El jugador, de 22 años, relató durante su audiencia ante la Federación de Fútbol (FIGC) a la que varios medios pudieron acceder, cómo fueron sus etapas en la adicción de las apuestas.

Allí expresó que uno de los episodios más fuertes de su adicción se dio en abril, cuando no pudo contener las lágrimas y estalló en llanto en el banquillo luego de haber sido sustituido en un partido de la Serie A.

Fagioli explicó que sus lágrimas no se debían a su mala actuación durante el encuentro, sino que en realidad eran por toda la cantidad de dinero que estaba perdiendo en las apuestas que estaba haciendo.

En el partido, que enfrentó la Juventus contra el Sassuolo, el deportista cometió varios errores que lo llevaron al banquillo y su llanto llevó a que se especulara que todo se debía a su mal rendimiento cuando en realidad era porque “estaba estresado y asustado” por sus deudas.

El reconocido jugador contó que, para ese entonces, recibió amenazas en las que le decían: “Te vamos a partir las piernas si no pagas lo que debes (...) No dormía por las noches. Cuanto más tiempo pasaba, más me obsesionaba con mi deuda”.

Y es que su obsesión por las apuestas fue tanta que él mismo contó que para 2022 su deuda era de “más de 250.000, luego subió a 3 millones”.

Sin embargo, su miedo se debía a que no era él quien manejaba su propio dinero, sino que sus finanzas estaban a cargo de su madre, quien tenía conocimiento de sus deudas y adicción a las apuestas.

Por lo tanto, cuando no podía acudir a su propio dinero, el futbolista solía pedirle prestado a sus compañeros de equipo, usualmente usando mentiras, como es el caso de: Radu Drăgușin y Federico Gatti, quienes le prestaron dinero para que se pudiera comprar joyas.

“Dije que los necesitaba para comprar los Rolex en una joyería de Milán, donde en realidad solía devolver parte del dinero. A veces yo mismo entregaba los relojes, a veces los propietarios de las plataformas venían a recogerlos en las joyerías. Solo mi madre y algunos amigos no futbolistas lo sabían”, relató el joven de 22 años.

Fagioli reveló también que sus inicios en las apuestas se deben a que “tenía tiempo libre, era una forma de matar el aburrimiento”, por lo que lo empezó a hacer a diario en todas las competencias deportivas en todo el mundo.

Tras sus duras declaraciones y admitir su adicción por las apuestas, Fagioli fue suspendido durante siete meses de todas las actividades deportivas relacionadas con el club italiano.

Por esto, la FIGC se pronunció expresando que la sanción del centrocampista se debía porque había apostado en partidos de fútbol, algo que está completamente prohibido para los jugadores profesionales.

Además, aclararon que la suspensión del futbolista era en realidad de 12 meses, pero que se le redujo a siete porque aceptó participar en un programa de educación, el cual busca luchar contra la dependencia al juego.

Tras esto, la Juventus se pronunció y ofreció su apoyo total al centrocampista, a quien acompañarán en su recorrido.

Por medio de un comunicado, el club italiano expresó que “el club toma nota de la oficialización (de la sanción) por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) este jueves y confirma su total apoyo a Nicolo Fagioli para acompañarlo en su recorrido. El apoyo necesario para la realización del programa terapéutico”.

“Creemos con firmeza que Nicolo, con el apoyo del club, sus compañeros, miembros de su familia y profesionales que le asisten, asumirá el proceso terapéutico y de entrenamiento con un gran sentido de la responsabilidad”, añadió.

El club aseguró que una vez que Nicolo Fagioli cumpla su suspensión de siete meses podrá “volver a la competición con la calma que se debe”.