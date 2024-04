Estrella de la NBA reveló que sufre parálisis facial tras lograr una importante hazaña: “Es lamentable, así es como lo veo”

Una de las estrellas de la National Basketball Association (NBA) es el foco principal de los medios del mundo y no precisamente por su espectacular actuación durante la primera ronda de los Playoffs, sino por una confesión sobre su estado de salud que conmocionó a todos.

El pívot de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, logró eclipsar el tablero al anotar 50 puntos durante el triunfo de su equipo de 125-111 contra New York Knicks en la primera ronda de los Playoffs de la NBA.

Una vez terminó el encuentro, el basquetbolista sorprendió al mundo del deporte al confesar durante la conferencia postpartido al revelar que padece de parálisis de Bell, una condición que afecta de manera temporal el control de los músculos de la cara.

Embiid contó que comenzó a padecer la parálisis de Bell uno o dos días después de que disputó su partido contra Miami Heat el pasado 17 de abril en el torneo de entrada.

El pívot, de 30 años, expresó que en ese momento se quejó de tener migrañas, pero no le puso cuidado porque “pensó que no era nada”, antes de finalmente terminar notificando a los médicos sobre su dolencia.

Tras dar con su diagnóstico, el deportista comentó que es algo que le resulta molesto y que ha sido muy duro, pero que no se dará por vencido.

“Mi cuerpo simplemente no lo sentía (…) Sí, es bastante molesto. Mi lado izquierdo de mi cara, mi boca y mi ojo. Ha sido duro. Pero no soy alguien que se dé por vencido. Voy a seguir luchando contra cualquier cosa. Es lamentable, así es como lo veo. Pero no es una excusa. Tengo que seguir presionando”, expresó.

El jugador acotó que no tiene un tiempo exacto en el que pueda llegar a recuperarse de la parálisis de Bell, sin embargo, considera que, aunque la situación es desafortunada, cree que todo pasa por algo.

“En realidad, no necesariamente ha mejorado. Con las conversaciones que he tenido, podrían ser semanas, podrían ser meses. Solo espero que siga así. Tengo una cara hermosa. No me gusta cuando mi boca mira para otro lado. Situación desafortunada, pero todo sucede por una razón”, añadió.

Joel Embiid tuvo en excelente desempeño contra los Knicks bastante notable al haber acertado 13 de los 19 intentos de campo y 19 de 21 tiros libres que se dieron, así como marcar cinco triples durante el partido.