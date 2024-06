Eurocopa 2024: Así quedaron las posiciones del grupo A y el grupo B

Comenzó la Eurocopa en Alemania con la victoria del local el viernes 14 de junio ante Escocia y este sábado 15, Suiza y España golearon e Italia inició perdiendo, pero le dio vuelta al marcador para quedarse con su primera victoria.

Italia, vigente campeona de la Eurocopa arrancó la edición 2024 con una victoria ajustada contra Albania (2-1), el sábado en Dortmund.

En su segunda Eurocopa, Albania abrió el marcador con el gol más rápido de la historia de la competición, anotado por Nedim Bajrami después de solo 22 segundos de partido, pero los italianos, próximos rivales de España, remontaron con goles de Alessandro Bastoni (11) y de Nicolo Barella (16).

En el partido anterior, España, aspirante al título, dio un golpe encima de la mesa con un contundente triunfo por 3-0 frente a Croacia, este sábado en el Estadio Olímpico de Berlín.

El capitán de la Roja Álvaro Morata (28), Fabián Ruiz (32) y Dani Carvajal (45+2) dejaron el partido sentenciado al descanso ante la mirada atónita del público croata, mayoría aplastante en el templo berlinés, que no pudo anotar ni siquiera de penalti, pues al minuto 80 Petkovic tuvo el descuento desde los 11 pasos, pero erró su cobro, en el rebote anotó, pero el VAR lo anuló por fuera de lugar.

La jornada futbolera de este sábado se abrió con el debut de Suiza que se impuso 3-1 a Hungría en partido del Grupo A disputado en Colonia, un triunfo con el que iguala al anfitrión en el liderato de la llave.

Tras dominar el partido en la primera parte, la Nati llegó al descanso con ventaja de dos goles, anotados por Kwadwo Duah (12) y Michel Aebischer (45), pero Hungría recortó diferencias por medio de Barnavás Varga (66) hasta que Breel Embolo sentenció al final del encuentro (90+3).

El viernes, en la inauguración de la Eurocopa, el país anfitrión, Alemania, goleó 5-1 a Escocia en Múnich, poniendo el broche de oro sobre el terreno de juego a una emocionante y festiva jornada inaugural del torneo.

Florian Wirtz (10) y Jamal Musiala (19) encaminaron pronto una goleada con la que Alemania envía un mensaje contundente a sus rivales.

El mediocentro ofensivo del Arsenal, Kai Havertz, hizo el tercer gol desde el punto de penal, luego de que una dura entrada del escocés Ryan Porteous sobre Ilkay Gundogan le costara la expulsión al central del Watford.

También marcó el veterano Niclas Füllkrug, autor a sus 31 años del cuarto de Alemania (68), tras una gran acción colectiva en el área rival. El defensor alemán Antonio Rüdiger tuvo mala suerte al minuto 87 en un centro escoces y terminó metiendo el balón en propia puerta para el descuento del rival

El eterno Toni Kroos lideró desde el centro del campo el juego de los suyos, en el que será su último torneo antes de retirarse del fútbol. El centrocampista fue ovacionado por todo el estadio al ser sustituido en la segunda mitad (80) por Emre Can, autor del quinto (90+3, 5-1).

Finalizada la jornada de este sábado, así quedaron las posiciones del grupo A y grupo B de la Eurocopa:

Grupo A

Alemania 3 puntos +4

Suiza: 3 puntos +2

Hungría: 0 puntos -2

Escocia: 0 puntos -4

Grupo B

España: 3 puntos +3

Italia: 3 puntos +1

Albania: 0 puntos -1

Croacia: 0 puntos -3

El domingo 16 de junio continua la Eurocopa con el debut del grupo C y grupo D con los partidos Polonia vs. Países Bajos, Eslovenia vs. Dinamarca y Serbia vs. Inglaterra.