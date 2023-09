Excampeón del US Open le cree a Simona Halep, ex número 1 del mundo suspendida por dopaje, y le pide mantenerse "fuerte"

El tenista croata Marin Cilic, que saltó a la fama mundial luego de ganar en 2014 el Abierto de Estados Unidos mejor conocido como US Open, salió a respaldar a su colega rumana y exnúmero uno del mundo, Simona Halep, quien fue sancionada recientemente por dopaje.

“Mantente fuerte Simona. Sus reglas no valen nada”, aseguró Cilic en un claro apoyo a Halep y crítica a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) que la sancionó con cuatro años sin poder jugar.

Halep, a su vez, ha negado que se haya dopado y culpó del positivo para el estimulante sanguíneo roxadustat a la ingesta de un suplemento alimenticio que estaba autorizado.

“Este último año ha sido el más duro de mi vida, y por desgracia, mi lucha continúa. He dedicado mi vida al maravilloso deporte que es el tenis, y me tomo las reglas de nuestro deporte muy en serio, además de enorgullecerme por el hecho de que nunca he utilizado ninguna sustancia prohibida de forma consciente o intencional. Me niego a aceptar su decisión de una sanción de cuatro años”, afirmó Halep en una carta difundida por sus redes sociales.

La rumana aseguró que, en casi dos décadas como jugadora profesional, “a través de cientos de torneos y de dos títulos de Grand Slam, he hecho más de 200 pruebas de sangre y orina para comprobar si existían sustancias prohibidas”.

“Todos ellos han estado limpios, hasta el 29 de agosto de 2022. Como preparación para la gira de pista dura en 2022, bajo la recomendación de mi estimado equipo y mi fisioterapeuta, ajusté mis suplementos nutricionales. Ninguno de los ingredientes contenía ningún tipo de sustancias prohibidas; sin embargo, ahora sabemos (y el tribunal está de acuerdo) que uno de ellos estaba contaminado con roxadustat”, explicó.

La tenista mencionó afirmó que le “hicieron pruebas de forma semanal” después de su positivo inicial a lo largo del principio de 2023, y “todas esas pruebas salieron negativas”.

“A pesar de encontrar esta evidencia, la ITIA sumó un cargo acerca de mi Pasaporte Biológico solo después de que su grupo experto conociese mi identidad, provocando que dos de tres de ellos cambiasen repentinamente su opinión”, lamentó la rumana.

Halep fue campeona de Roland Garros 2018 y de Wimbledon en 2019. Hoy en día, la exnúmero uno del mundo cumple 32 años el próximo 27 de septiembre por lo que la sanción la expone a un posible retiro por cuenta de la edad.