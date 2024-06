Figura del Real Madrid se suma a las críticas a la Copa América: "La calidad de es completamente distinta a la Eurocopa"

La Copa América, que se disputa en Estados Unidos, sigue acumulando críticas por parte de los protagonistas, quienes se han quejado de los campos de juego de cada una de las sedes donde se han disputado los partidos de la fase de grupos.

Una de las primeras selecciones en criticar las condiciones en las que se encuentran las canchas fue Colombia. La delegación cafetera, comenzando por el entrenador argentino Néstor Lorenzo y hasta el mismo James Rodríguez, señalaron que las cancha en la que debutaron ante Paraguay, en el NRG de Houston, estaba desmejorada.

"El problema de hoy [lunes] fue por el campo de juego, los jugadores se quejaron que la pelota no corría y, a veces, en algunos espacios de la cancha, la pelota picaba y en otros no, no botaba. El tema es que plantaron los panes de pasto hace unos cinco días y abajo está sintético todavía. Es una cosa rara", dijo el DT cafetero.

Además de las críticas de Argentina y Perú, que también reclamaron sobre sus respectivos estadios en Estados Unidos, la selección brasileña también se mostró inconforme con el campo de juego de su debut ante Costa Rica en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

La figura del Real Madrid, Vinicius Jr, también se quejó del campo de juego y aseguró que los organizadores achicaron las medidas, lo que dificulta el juego de la “verdeamarela”.

"No tenemos excusa, pero el terreno de juego ciertamente se interpone. La calidad de la Copa América es completamente distinta a la Eurocopa e incluso se han reducido medidas (del campo) para hacerla aún más difícil", consideró la figura del Real Madrid.

En ese mismo sentido se había pronunciado Lorenzo, quien sostuvo que “las medidas son bastante estrechas, 100 x 60 creo, x 63. Es más, se veía que los saques laterales llegaban hasta el área chica”.