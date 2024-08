Futbolista de San Lorenzo se despachó contra el árbitro del partido contra el Atlético de Mineiro en Copa Libertadores: “jugaba pa’ ellos, el jugador número 12”

El Atlético Mineiro se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores al ganar 1-0 en la vuelta de los octavos de final en casa a San Lorenzo de Argentina, con el que había empatado 1-1 en la ida.

Un cabezazo del argentino Rodrigo Battaglia en el minuto 65, rematando un córner servido por Gustavo Scarpa, le dio la victoria y la clasificación al 'Galo' ante un rival que vendió cara su derrota.

Al Mineiro le costó mucho crear peligro en la primera mitad, en la que se estrelló contra el dispositivo defensivo del Ciclón.

La mejor oportunidad en el primer tiempo la tuvo San Lorenzo, Iván Leguizamón, en el minuto 44, mandó un gran disparo cruzado desde fuera del área a la cruceta. El rebote lo recogió Matías Reali, que mandó fuera por poco su remate.

La respuesta del Galo fue inmediata y en el descuento, Deyverson, con un cabezazo desde dentro del área pequeña, cruzó demasiado el balón y lo mandó fuera.

En el descanso, el técnico local, el argentino Gabriel Milito, dio entrada al chileno Eduardo Vargas y a Bernard en lugar de Deyverson y del argentino Matías Zaracho.

La inquietud del Galo desapareció en el minuto 65, cuando Scarpa sirvió un córner y Battaglia, rematando solo, mandó el balón al fondo de la red.

El gol despertó al conjunto brasileño, que pudo sentenciar con Paulinho, frenado por Gastón Gómez, y con Eduardo Vargas, quien no llegó por muy poco a un centro dentro del área.

El partido se paralizó durante seis minutos a la media hora de la segunda parte después de que los jugadores se quejasen por el gas pimienta lanzado por la policía durante un enfrentamiento con los aficionados de San Lorenzo.

Con el marcador a favor, el Mineiro se dedicó a controlar el partido en los últimos minutos ante un San Lorenzo que a la desesperada se lanzó en busca del empate, pero le faltó calidad arriba para definir.

Finalizado el compromiso, el defensor de San Lorenzo Gastón Campi se despachó contra el árbitro central, el chileno Felipe González Alveal, y lo culpó de haber favorecido al equipo local con su actuación.

“La verdad es que el árbitro estuvo todo el segundo tiempo hablando con Vargas, capaz que van a comer juntos ahora, una vergüenza, dijo que iba a dar 10 minutos y no se jugaron ni cinco, abrieron la manga para hacer tiempo, un equipo gasta 50 millones por año para hacer tiempo contra nosotros que nos rompimos el alma, la verdad estoy orgulloso de mis compañeros porque dejamos todo y tuvimos las más claras, ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada, estoy recaliente con el árbitro, pero me voy tranquilo con lo que hicimos, nos merecíamos pasar”, aseveró el jugador.

“Un papelón, jugaba para ellos, el jugador número 12, me voy tranquilo con lo que hicimos, caliente obvio porque quedar afuera de esta manera te da bronca, no nos pasaron encima ni allá ni acá, un equipo con mucho más presupuesto e hicimos un partidazo, me voy recaliente con el árbitro”, complementó el capitán del ciclón.

Los comentarios están divididos sobre lo dicho por Campi y mientras muchos lo apoyan y aseguran que San Lorenzo mereció pasar, otros lo tildan de ser un mal perdedor.

Con la clasificación, el Mineiro se medirá en cuartos de final al vigente campeón, el Fluminense, con el factor campo a favor, al disputar la vuelta en casa.

Estas son las palabras de Gastón Campi sobre el arbitraje de San Lorenzo vs. Atlético de Mineiro en la Copa Libertadores: