"Hoy me despido de una parte de mí": el mensaje de Falcao García dedicado a equipo de fútbol español

El delantero colombiano Radamel Falcao García publicó este martes un mensaje con el que se despide del club de fútbol Rayo Vallecano en el que estuvo durante las últimas tres temporadas desde su desembarco en septiembre de 2021.

La despedida de Falcao García se da una semana después de que se confirmara que llegó a un acuerdo para vestir, en el segundo semestre de este 2024, los colores del club Millonarios de la primera división del fútbol colombiano.

“Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mí”, fueron las primeras palabras del colombiano en su mensaje publicado en el perfil oficial de su cuenta en la red social Instagram.

García les expresó a los “rayistas” que “pueden estar seguros que en cada minuto” que tuvo “dejó el alma en cada entrenamiento y partido”. “Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras fecha”, indicó.

“Gracias al presidente, directivos, administrativos, entrenadores, a esa hermosa hinchada que siempre estuvo y a todas las personas que hacen parte del club. También gracias a mis compañeros, amigos y hermanos de cancha; viví algo único, aprendí de cada uno de ustedes y espero haberles aportado algo de mi experiencia”, expresó el delantero colombiano.

Falcao también afirmó que los fanáticos “pueden estar seguros” de que siempre llevará “Vallecas como uno de los más lindos recuerdos” de su vida. “Ustedes se convirtieron en parte de mi familia”, puntualizó.

Millonarios confirmó la llegada de García el jueves pasado en un breve pero contundente mensaje. “Millonarios FC informa que Radamel Falcao García firmó con el Embajador y cumplirá su sueño… el sueño de todos”, escribió.

Falcao García en su juventud entrenó con Millonarios ya que uno de sus tutores, el exjugador argentino Silvano Espíndola, le recomendó jugar en la primera división en Colombia antes de dar el paso al fútbol argentino.

Sin embargo, pese a que lograron ubicarlo en Millonarios, el menor de 14 años solo se dedicó a entrenar ya que el cuerpo técnico no mostró interés en él para tenerlo en su plantilla profesional, por lo que meses después se fue a River Plate.

Desde entonces su carrera fue de gloria. Pasó del River a Europa en donde brilló con el Porto, el Atlético de Madrid y el Mónaco, en sus mejores años como futbolista. Es además el goleador histórico de la Selección Colombia con 36 tantos.