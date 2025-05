Jugador ignorado por Néstor Lorenzo para la selección Colombia reveló que se enteró por redes sociales que lo habían despedido

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, tiene la difícil misión de convocar a los mejores jugadores para lograr la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 en la doble jornada de la eliminatoria ante Perú y Argentina.

Uno de los jugadores que no ha vuelto a ser llamado a la ‘tricolor’ es Juan Guillermo Cuadrado, quien en la Copa América fue capitán de la selección que logró el tercer lugar, luego de caer en semifinales ante Argentina, la futura campeona del certamen.

Desde que dejó la Juventus y fue al Inter de Milán, en donde tuvo una larga lesión que lo alejó de las canchas y de la selección, desde entonces no ha vuelto a ser llamado por el entrenador de la ‘tricolor’.

Recientemente, en una entrevista que tuvo con Fox Deportes, habló sobre su salida de la Juventus, equipo en el que hizo historia consiguiendo varios títulos y logrando un subcampeonato de Champions League, en la que cayeron frente al Real Madrid.

De acuerdo con Cuadrado, su salida no se dio en los mejores términos, pues, según sus palabras, se enteró de que no seguiría en el equipo por redes sociales: “Me dijeron que me iban a renovar, pero nunca me dijeron nada, tampoco que buscara otro equipo que no iban a contar conmigo, nada, simplemente a través de las redes sociales y eso me dio duro”.

“Ni una llamada después de estar tantos años en el equipo, pero bueno, así es el fútbol y es algo que sucede muchas veces”, complementó Cuadrado su respuesta.

Actualmente, Juan Guillermo Cuadrado milita en el Atalanta de Italia, pero ya se habla que no continuará en el equipo y que su destino seguiría en este país, pero en un equipo mediano.