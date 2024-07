“El alérgico del gol”: Le dan con toda a Darwin Núñez por las oportunidades erradas ante Colombia que supuso la eliminación de Uruguay de la Copa América

El gol estuvo en los pies de Darwin Núñez, pero le faltó puntería y el Uruguay de Marcelo Bielsa se quedó fuera de la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Núñez, de brillante rendimiento durante el ciclo de Bielsa, no tuvo su noche en la derrota 1-0 que Uruguay sufrió el miércoles ante Colombia en las semifinales en el Bank of America Stadium de Charlotte (Carolina del Norte).

A veces, como dijo su compañero Luis Suárez, la pelota "no quiere entrar".

Núñez, de 25 años, ha anotado 10 de los 13 goles que lleva con la camiseta de la selección uruguaya con Bielsa como entrenador y llegó a encadenar siete partidos consecutivos convirtiendo con la Celeste, en una racha que completó en sus dos primeras presentaciones en esta Copa América.

La noche de pesadilla del goleador del Liverpool empezó en el minuto 17: controló un pase filtrado por Federico Valverde, recortó para abrirse paso entre dos defensores colombianos mientras un tercero cerraba y sacó un disparo raso, potente, que buscaba el palo derecho del portero Camilo Vargas, pero el balón se abrió demasiado.

Siguió en el 21: él mismo creo su oportunidad y su tiro, sin brújula, pasó muy lejos del arco de Vargas.

Y continuó en el 28: otro remate fallido a centro de Maxi Araújo.

Ya con Colombia en ventaja en el marcador por un gol de cabeza de Jefferson Lerma en un corner, en el 38, y Uruguay en ventaja numérica sobre la cancha por la expulsión de Daniel Múñoz, en el 45+1, Núñez tuvo un chance más en el 66: Vargas bloqueó.

Todos estos fallos hicieron estallar a los hinchas uruguayos en redes sociales que se fueron contra el ariete del Liverpool, pues sus fallos le costaron a Uruguay llegar a la final y pueden ser superados en número de títulos por Argentina, con quien igualan en el mismo número de Copas América (15).

“Si Darwin Núñez le hubiera disparado a Jhon Lennon, el artista tendría hoy 82 años”, “Darwin no hizo goles y no atinó un golpe, a qué fuiste”, “que Uruguay no haya anotado el día de hoy es gracias al tronco de Darwin Núñez”, “Darwin Núñez es demasiado burro”, “esperemos que con la resetada que le pegó el colombiano se acuerde de hacer goles”, entre otros son los comentarios que le hacen al delantero uruguayo.

Para terminar la terrible noche de Darwin Núñez, se vio envuelto en una tremenda pelea contra algunos aficionados colombianos, a quienes intentó primero lanzarles una silla y luego se subió a la grada a darse de puños con los colombianos.