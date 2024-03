La contundente respuesta del presidente de la FIFA sobre la implementación de la tarjeta azul en el fútbol

El mundo del fútbol se ha sumergido en un gran debate debido a la posibilidad de un cambio sin precedentes que podría modificar el rumbo no solo del juego, sino del arbitraje, con la llegada de una nueva tarjeta.

Se trata de una tarjeta de color azul que tendrá una novedosa aplicación y servirá para castigar ciertas infracciones.

Así lo dio a conocer el diario inglés The Telegraph, luego de que conociera de manera exclusiva que la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las reglas del fútbol con sede en Inglaterra, aprobará en los próximos días su incorporación.

Esta nueva tarjeta, que se sumará a la amarilla y roja que fueron introducidas en la Copa Mundial de 1970, sancionará acciones temerarias contra los rivales y actitudes agresivas contra los árbitros.

Además, quienes sean sancionados con dicho color tendrán que retirarse del campo de juego durante 10 minutos.

Ante este cambio han sido muchos los que se han manifestado en contra, sin embargo, en las últimas horas quien mostró su total desacuerdo es el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.

El presidente del máximo rector del fútbol, que participará este sábado en la 138ª Reunión General Anual de la International Football Association Board (IFAB), habló con el medio Sky Sports antes de su intervención.

Durante su diálogo con el medio, Infantino señaló que el tema del uso e implementación de la tarjeta azul es algo que “no existe” para la FIFA.

“No, no se usará ninguna tarjeta azul, en ningún nivel. Este es un tema que no existe para nosotros. La FIFA rechaza completamente las tarjetas azules. Yo no estaba al corriente de este tema, soy el presidente de FIFA y la FIFA tiene un asiento en la IFAB”, expresó.

El presidente de la FIFA añadió entre risas que: “Así que no sé... Si quieres el título, es ‘tarjeta roja a la tarjeta azul'”.

Infantino también comentó que la tarjeta azul “no tiene sentido”, además de que tanto en la IFAB y FIFA siempre están abiertos a buscar ideas o propuestas y que “cada propuesta e idea tiene que ser tratada con respeto, por supuesto”, pero que “una vez que la miras, también tienes que proteger el juego, la esencia del juego, la tradición del juego. Y no habrá tarjetas azules”.

De esta manera, Gianni puso fin a los rumores sobre la implementación de una nueva tarjeta, un debate que desde que surgió ha generado todo tipo de reacciones alrededor del mundo.