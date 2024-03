Exesposa del futbolista argentino Exequiel Palacios estaría vendiendo su medalla y camiseta con la que ganó el Mundial Qatar 2022

Yesica Farias, exexposa del futbolista argentino Exequiel Palacios, se volvió viral en las últimas horas debido a que habría puesto a la venta la camiseta, firmada, con la que el centrocampista ganó el Mundial Qatar 2022.

Además de la camiseta de la ‘Albiceleste’, la mujer también estaría buscando vender la medalla que le dieron en la final de la Copa del Mundo, en la que Argentina le ganó desde el punto penal a Francia.

De acuerdo con lo explicado por Farias, la razón de que esté poniendo en venta estos dos objetos tan valiosos, no solo para el futbolista, sino para la hinchada, es por un problema económico que ella tiene con el deportista.

Farias explicó que antes de separarse del futbolista del Bayer 04 Leverkusen, compraron un apartamento, el cual debieron terminar de pagar el año pasado, pero el jugador se ha negado a darle su parte del acuerdo que pactaron.

La mujer había expresado en el programa Socios del Espectáculo durante una entrevista que: “Voy a subastar todo para pagar la casa y a la vez estoy trabajando en redes. Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el apartamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”.

Y añadió que “hay cosas que no quiero vender porque valen un montón para mí, corresponde a un sacrificio que hicimos juntos, pero si toca, toca, yo debo tener mi techo”.

La camiseta firmada por Palacios ya fue vendida y así lo hizo saber Farias por medio de sus redes en donde subió una foto suya posando con la camisa junto a quien sería el comprador a sus historias de Instagram con el texto: “¡El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos”.

Ante las críticas que recibió por este asunto, la mujer tomó sus redes sociales para defenderse por la supuesta venta de la medalla.

“Hay que respetar, cada uno tiene su medalla. Yo tengo la medalla de bancar a la gallina de los no huevos, él tiene la medalla de comer bancos Qatar 2022. El que puede, puede”, expresó Farias.

Sin embargo, la mujer tuvo que salir en redes a aclarar el tema de la medalla, explicando que la que buscaba vender en realidad es una réplica que ella tiene, ya que la original la conserva todavía el futbolista.

“La medalla la tiene él. ¿Cómo yo voy a vender una medalla? Primero que la medalla la tiene él porque se la ganó él. Yo si soy parte de estar atrás de ese sacrificio para que él gane su medalla, pero cómo voy a vender yo su medalla. La que tengo es una réplica que me regaló él”, comentó.

Ella señaló que el tema de vender las cosas es para poder pagar el apartamento que sacaron juntos y al que el jugador se comprometió a pagar.

"Si no termino de pagar el departamento en tres meses, los dueños tienen el derecho a desalojarme. Nosotros lo compramos en un plan de pagos, y en diciembre de 2023 tendríamos que haber terminado de pagarlo”, puntualizó.

Farias también detalló que: “Yo le estoy reclamando a él lo que me corresponde, no le pido ni premios ni bienes gananciales, que por la ley alemana me corresponde. Solo pido que dividamos las cosas que firmamos entre los dos”.

Ante esto, el centrocampista no se ha pronunciado sobre la venta de sus pertenencias, ni del reclamo que le hace su exmujer por no querer pagar el apartamento tal y como habían quedado cuando lo adquirieron juntos.