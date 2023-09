La FIFA divulga los nominados al premio The Best sin brasileños y dos argentinos en la lista

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer a los doce jugadores nominados para el premio The Best 2023.

VEA TAMBIÉN Linda Caicedo es la única latinoamericana nominada al premio The Best de la FIFA: así se puede votar por la colombiana o

El listado, como es habitual, cuenta con reconocidas figuras del fútbol élite, en su mayoría jugadores del Manchester City, actual campeón de la Champions League.

Además, el histórico triplete materializado por ‘Pep’ Guardiola en la temporada pasadaposicionó a los ‘ciudadanos’ como el equipo más destacado.

Entre los nominados de los ‘citizens’ figuran nombres como el de Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Julián Álvarez, Rodri y Bernardo Silva.

VEA TAMBIÉN Lionel Messi fue excluido del juego de Argentina ante Bolivia a la altura de La Paz o

En el caso de la nominación del mediocampista alemán İlkay Gündogan, si bien jugaba con el cuadro de la Liga Premier, hoy hace parte del FC Barcelona. Por ende, en este certamen representará los colores del conjunto culé.

La lista de nominados al premio The Best no cuenta con brasileños, algo poco usual en la historia del galardón, y apenas incluye a dos argentinos.

A continuación, el listado de los doce nominados al The Best 2023:

Julián Álvarez (Manchester City / Argentina).

Marcelo Brozovic (Al Nassr / Croacia).

Kevin de Bruyne (Manchester City / Bélgica).

İlkay Gündogan (Barcelona / Alemania).

Erling Haaland (Manchester City / Noruega).

Rodri (Manchester City / España).

Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles / Georgia).

Kylian Mbappé (PSG / Francia).

Lionel Messi (Inter Miami / Argentina).

Victor Osimhen (Nápoles / Nigeria).

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra).

Bernardo Silva (Manchester City / Portugal).

Cabe recordar que los ganadores de la edición anterior del The Best fueron Lionel Messi en la categoría masculina y la jugadora del Barcelona, Alexia Putellas, en la femenina.

Este reconocimiento (The Best) es uno de los premios más anhelados en el mundo del balompié internacional.

Este galardón individual fue creado por FIFA con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada.