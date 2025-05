Lo que dijo Raphinha sobre la posibilidad de que llegué Luis Díaz al Barcelona a ser su competencia

El Barcelona de España ya prepara la siguiente temporada en la que luchará por defender los títulos locales de la Copa del Rey y La Liga, además de competir por la Champions League que le ha sido esquiva desde el 2015 cuando consiguió su quinta ‘orejona’.

Es por esto que se espera que el equipo blaugrana sume algunos nombres en esta ventana del mercado de pases en el que siempre hay movimientos en todos los equipos de fútbol.

Dentro de los posibles fichajes suenan nombres como el del británico Marcus Rashford, el argentino Julián Álvarez, el canadiense Jonathan David y el colombiano Luis Díaz, entre otros.

Recientemente, en una entrevista para Mundo Deportivo, se le preguntó a Raphinha, el extremo izquierdo brasilero que tuvo una gran temporada con el 'Barsa', qué pensaba de la posible llegada de Rashford o Lucho, quienes serían su competencia en el puesto.

El futbolista fue contundente con su respuesta: “No me importa la verdad, con la importancia que he tenido en esta temporada, obviamente no quiero decir que soy un jugador absoluto, pero cualquiera que llegue tendrá que trabajar más que yo y esto es algo que yo creo que lo hago muy bien”.

“El jugador que llegue para ayudar al equipo para mí es lo más importante, si son jugadores de altísimo nivel y comprometido con el equipo es lo más importante, el que juegue o no a mí no me importa, lo que importa es llegar aquí y trabajar bien para buscar su lugar, es normal en el fútbol”, complementó Raphinha.

Hasta el momento no se ha concretado ningún fichaje para el Barcelona y los expertos apuntan a que no serán tantos como se cree y que los esfuerzos estarán enfocados en la parte atacante.

El 'Barsa' será uno de los equipos históricos que no estará en esta primera versión del Mundial de Clubes debido al bajo rendimiento que tuvo en los últimos torneos, puntualmente del 2021 al 2024, en la Champions League.