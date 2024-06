Luis Díaz rompió el silencio y habló sobre su estadía en el Liverpool ante los rumores de su llegada al Barcelona

Con la salida del alemán Jürgen Klopp del Liverpool muchas cosas quedaron a la deriva, como la estadía del colombiano Luis Díaz, sobre quien se ha rumorado que podría estar dejando el club inglés para ir a suelos españoles.

Tras varias semanas de rumores en los que se ha asegurado que el futbolista de la selección Colombia estaría llegando al Barcelona, el mismo Luis Díaz se ha encargado de desmentir dicha información.

Tras el triunfo de Colombia 5 a 1 en el encuentro amistoso que disputó contra la selección de Estados Unidos, Díaz, de 27 años, fue cuestionado en zona mixta sobre los rumores de su posible salida de los ‘Reds’.

Ante esto, el guajiro respondió: “Estoy muy feliz en Liverpool, es un gran equipo y club, siempre quise jugar allí, así que estoy muy feliz y relajado. No estoy pensando en nada más, estoy pensando en la selección de Colombia, que es donde estamos”.

Sin embargo, no fue el único que decidió acallar los rumores de su ida al Barcelona, ya que recientemente el periodista David Ornstein del medio The Athletic, aclaró que el entrenador Slot, quien llegó en reemplazo de Klopp, no tendría en mente dejar ir al colombiano.

Según el periodista Díaz es admirado por el director deportivo del Barcelona, Deco, pero “no ha habido ningún acercamiento al extremo por parte del equipo español”, además de que el Liverpool “y el nuevo entrenador Slot todavía están planeando que el jugador de 27 años forme parte de la primera pretemporada de la nueva era”.

De hecho, al interior del club inglés se tiene la confianza de que no llegará una oferta que pueda poner en duda la estadía en el equipo del colombiano, ya que el Liverpool quiere obtener una “ganancia significativa de los 50 millones de libras que pagaron al Porto” para traerlo.

Luis Díaz llegó al Liverpool en enero de 2022, ganándose no solo la confianza de Klopp, sino también el apoyo y amor de la hinchada de los ‘Reds’ que lo han hecho sentir como en casa.

Y ahora, tras dejar en claro su situación en el club inglés, Díaz está concentrado junto con sus compañeros de selección a dar lo mejor para poder avanzar hasta lo más alto de la Copa América.

El jugador, de 27 años, confesó que “nosotros estamos felices la verdad, tranquilos porque estamos cosechando cosas buenas, estamos construyendo una familia más que un equipo y eso es clave para lo que se viene, que es una competición muy importante”.

Además, aseguró que tanto los jugadores como el cuerpo técnico van a luchar para poder darle a los colombianos el triunfo que tanto esperan: ganar la Copa América.